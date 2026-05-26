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Scuola e Università

Al PoliMi Cremona il Laboratorio Rosetea studia tecnologie innovative in ambito agricolo

di Federica Priori

Al Laboratorio ROSETEA del Politecnico di Milano sede di Cremona, gli studenti di Agricultural Engineering testano l’utilizzo dei robot in ambito agricolo

Il servizio di Federica Priori
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Sviluppo di tecnologie innovative per rendere l’agricoltura e la produzione alimentare più resilienti ai cambiamenti climatici e alle malattie delle colture, aumentando la produttività e riducendo al contempo il consumo di risorse e l’impatto ambientale: è l’obiettivo del Laboratorio ROSETEA (Robotics Sensor Technologies for Environment and Agriculture) allestito al Campus di Cremona del Politecnico di Milano, dove i capannoni ospitano un’officina meccanica, un laboratorio elettronico e un’ampia area con sistema di motion tracking.

Le principali attività di ricerca riguardano la modellistica di robot e macchine agricole per la simulazione dinamica e la progettazione e validazione dei sistemi di controllo, navigazione autonoma di UAV e UGV per applicazioni agricole e automazione agricola.

Fra i progetti in essere, due sono curati dagli studenti del Corso di Laurea magistrale in Agricultural Engineering coordinati dai docenti: uno riguarda il benessere animale, l’altro la navigazione del robot affinché sia in grado di muoversi da solo nel contesto agricolo.

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