Al PoliMi Cremona il Laboratorio Rosetea studia tecnologie innovative in ambito agricolo

Sviluppo di tecnologie innovative per rendere l’agricoltura e la produzione alimentare più resilienti ai cambiamenti climatici e alle malattie delle colture, aumentando la produttività e riducendo al contempo il consumo di risorse e l’impatto ambientale: è l’obiettivo del Laboratorio ROSETEA (Robotics Sensor Technologies for Environment and Agriculture) allestito al Campus di Cremona del Politecnico di Milano, dove i capannoni ospitano un’officina meccanica, un laboratorio elettronico e un’ampia area con sistema di motion tracking.

Le principali attività di ricerca riguardano la modellistica di robot e macchine agricole per la simulazione dinamica e la progettazione e validazione dei sistemi di controllo, navigazione autonoma di UAV e UGV per applicazioni agricole e automazione agricola.

Fra i progetti in essere, due sono curati dagli studenti del Corso di Laurea magistrale in Agricultural Engineering coordinati dai docenti: uno riguarda il benessere animale, l’altro la navigazione del robot affinché sia in grado di muoversi da solo nel contesto agricolo.

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