Antonio Auricchio rieletto presidente del Consorzio del Gorgonzola

Antonio Auricchio è stato rieletto presidente del Consorzio del Gorgonzola per il terzo mandato. Dopo due incarichi della durata di tre anni, il nuovo mandato avrà una durata di quattro anni. Il presidente commenta cosi la sua rielezione: “Sono molto contento di essere stato rieletto: vuol dire che negli anni precedenti abbiamo fatto bene. Il Consorzio mi ha dato tantissimo e credo anch’io di aver messo a disposizione la mia esperienza.”

Un prodotto simbolo del Made in Italy che continua a crescere, soprattutto sui mercati esteri. “Il gorgonzola è il terzo formaggio vaccino più prodotto in Italia ed è un prodotto che sta avendo grande successo all’estero.”

Sul fronte delle strategie, l’obiettivo è rafforzare la presenza internazionale, puntando anche su comunicazione e nuovi consumatori. “Investiremo molto sulla promozione, sia nei canali tradizionali sia sui social, soprattutto per coinvolgere i giovani” dice.

Tra i mercati di riferimento Francia, Germania e Polonia in forte crescita, ma si guarda anche a nuove opportunità: “Ci stiamo concentrando su Paesi come Giappone, Canada e Australia, senza dimenticare i grandi mercati come Cina e India, dove serve però un lavoro culturale per far conoscere il prodotto” conclude.

© Riproduzione riservata