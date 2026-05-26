Igor Protti combatte malattia e accompagna figlia all’altare

(Adnkronos) –

Igor Protti commuove tutti al matrimonio della figlia. L’ex calciatore, che combatte contro una malattia, non si è voluto perdere la cerimonia, accompagnando Noemi all’altare sorretto dall’altro figlio Nicholas Flavio. Lo scatto ha mostrato Protti sorridente e mano nella mano della figlia, visibilmente commossa.

“Che il mondo vi regali un mondo di serenità! Coltivate ogni giorno il vostro amore”, ha scritto l’ex attaccante pubblicando lo scatto sui propri profili social e ricevendo grande affetto da parte dei suoi follower, che lo hanno invitato a tenere duro nella sua lotta alla malattia.

Nei giorni scorsi, Protti aveva aggiornato sulle proprie condizioni di salute: “Ciao a tutti, questa foto è di pochi giorni fa in un letto di ospedale. Purtroppo poco più di un mese fa mi è stato trovato uno sgraditissimo ospite. Ho subito un primo intervento chirurgico e la prossima settimana comincerò le cure per cercare di migliorare la situazione e poter essere nuovamente operato tra qualche mese. È una partita durissima, so benissimo che si può vincere o perdere ma ce la metterò tutta come sempre”, ha scritto Protti.

“E come sempre so di non essere solo, ho la mia grande e meravigliosa Famiglia vicino a me anche se non tutti lo possono essere fisicamente. Come quando ero in campo e mi sentivo parte di una grande comunità oggi sento anche la vicinanza di tutti gli amici e di tutte quelle persone che mi hanno seguito e voluto bene. Ringrazio lo staff medico che mi ha preso in cura e che farà di tutto per aiutarmi in questa lotta. Mi scuso fin da ora se nei prossimi mesi non riuscirò a rispondere a tutti sia telefonicamente che qui su Instagram. Vi mando un forte ed enorme abbraccio”, ha concluso.