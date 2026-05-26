Industria 4.0, esperienza diretta per gli studenti del Torriani alla Vhit di Offanengo

Gli studenti delle classi 3DINF e 3BINF dell’IIS Torriani di Cremona, accompagnati dai docenti, hanno vissuto una mattinata di grande valore formativo grazie alla visita didattica presso la Vhit di Offanengo, azienda leader nel settore dell’automotive, parte del gruppo Bosch e oggi sede europea della multinazionale cinese Weifu High-Technology Group.

La visita ha rappresentato per i futuri informatici un’opportunità unica per osservare da vicino come le competenze teoriche studiate a scuola, dalla programmazione alla gestione dei dati, trovino applicazione concreta in un contesto industriale moderno e interconnesso.

Accolti dal personale tecnico e dai responsabili delle risorse umane di Vhit, i ragazzi hanno prima partecipato a un momento di introduzione aziendale, utile a comprendere la storia dell’azienda di Offanengo, la sua evoluzione globale e l’importanza della qualità e della sostenibilità nel mercato odierno.

Successivamente, il cuore della visita si è spostato nei reparti produttivi. Divisi in gruppi, gli studenti hanno potuto esplorare linee di produzione automatizzate, logistica smart e l’uso di sensori che raccolgono dati in tempo reale per monitorare l’efficienza dei macchinari.

Per le classi terze dell’indirizzo Informatica, questa esperienza è stata un vero e proprio orientamento sul campo in vista dei futuri percorsi di Fsl (Formazione Scuola-Lavoro). Vedere programmatori e ingegneri collaborare per ottimizzare i processi industriali ha dimostrato ai ragazzi che l’informatica oggi è il vero motore dell’innovazione manifatturiera.

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