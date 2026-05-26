Juvi School Tournament, festa al PalaCava: la Don Primo Mazzolari vince la 2ª edizione

Il PalaCava JuVi Center si è riempito di entusiasmo, maglie colorate e basket giocato con il sorriso per la Final Four della seconda edizione del Juvi Cremona School Tournament. Una mattinata dedicata ai più piccoli, con le quattro squadre qualificate dopo un percorso iniziato nei tornei triangolari e arrivato all’atto conclusivo con Ostiano, Mazzolari, Stradivari 1 e Stradivari 2.

A conquistare il torneo è stata la Don Primo Mazzolari, vincitrice della finale per il 1° e 2° posto contro Stradivari 2. Nella prima semifinale lo Stradivari 2 aveva superato lo Stradivari 1 nel derby interno, mentre nella seconda la Mazzolari aveva avuto la meglio sulla primaria di Ostiano. La finale per il 3° e 4° posto è stata vinta dallo Stradivari 1 contro Ostiano. Premi individuali per Cloe dello Stradivari 2 come MVP femminile, e Leonardo della Mazzolari, MVP maschile.

A rendere ancora più speciale la mattinata anche la presenza di coach Marco Cardani, alla sua prima uscita pubblica, che ha premiato i piccoli atleti al termine delle gare. Il bilancio dell’edizione è stato tracciato da Elvis Vacchelli, responsabile tecnico del settore giovanile, soddisfatto per la crescita del progetto: “La seconda edizione dello Juvi Cremona School Tournament è andata alla grandissima, abbiamo aumentato il numero di bambini coinvolti e che hanno partecipato alle partite. Per arrivare alla Final Four le squadre si sono dovute qualificare superando quattro tornei triangolari e i vincitori hanno affrontato le finali. Quello che ci premeva quest’anno era cercare di coinvolgere più istituti e più bambini possibili, per far divertire e far giocare i bambini a minibasket”.

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