Ultime News

26 Mag 2026 Opportunità di lavoro: le offerte della settimana dai Centri per l’Impiego
26 Mag 2026 Suoni e strumenti di altri tempi al museo del Cambonino per la Festa della Musica
26 Mag 2026 Arena Giardino: sabato 30 maggio riapre il cinema all’aperto di Cremona
26 Mag 2026 A Santa Monica il Job Day per gli studenti delle lauree magistrali
26 Mag 2026 Porte Aperte Festival, il Fai organizza visita a Palazzo Roncadelli Manna
Video Pillole

Meloni “Chiediamo che l’Europa faccia meno e lo faccia meglio”

ROMA (ITALPRESS) – “Noi chiediamo che l’Europa faccia meno e lo faccia meglio, chiediamo un’applicazione del principio di sussidiarietà, che significa: l’Europa si occupi di quello che gli stati non possono fare da soli e non di quello che gli stati fanno meglio da soli, chiediamo priorità sensate e velocità nelle decisioni, perché siamo in un tempo in cui la velocità di reazione è fondamentale”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo all’assemblea di Confindustria. “Serve un cambio di passo sulla competitività, la semplificazione deve essere il nostro mantra”, ha aggiunto.

xc3/ads/mca1

(Fonte video: Youtube Palazzo Chigi)

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...