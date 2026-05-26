Monopattini e bici elettriche, continuano i controlli in città
La Polizia Locale, su input dell'assessore Santo Canale, sta portando avanti un programma di controlli alla luce dell'entrata in vigore delle nuove normative
Continuano a Cremona i controlli della Polizia locale su monopattini e biciclette elettriche, alla luce delle nuove norme entrate in vigore. Lo annuncia l’assessore alla sicurezza Santo Canale: “Con la nuova normativa è obbligatorio il contrassegno, che ci consente di identificare chi commette un’infrazione” sottolinea.
Verifiche che riguardano anche le caratteristiche tecniche dei mezzi. “Controlliamo la potenza dei monopattini: se supera un kilowatt scatta la sanzione e il sequestro” continua l’assessore. “Per le bici elettriche, invece, verifichiamo la velocità: oltre i 25 chilometri orari diventano ciclomotori”.
L’obiettivo, commenta il comandante della polizia locale Luca Iubini, è garantire maggiore sicurezza sulle strade, soprattutto per i pedoni. “Abbiamo avviato controlli mirati già dalla scorsa settimana” spiega. “Sono stati sequestrati quattro velocipedi e sanzionati circa quindici monopattini con diverse irregolarità”.
Tra le principali criticità riscontrate, il mancato rispetto dell’obbligo del contrassegno. “Questo crea difficoltà nell’identificazione e rappresenta un problema anche in caso di incidenti” spiega ancora Iubini. I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane, con particolare attenzione alle zone più frequentate della città.