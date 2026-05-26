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Nastasi “La Siae ha aderito con entusiasmo alle celebrazioni della Repubblica”

ROMA (ITALPRESS) – In occasione delle celebrazioni per l’80° anniversario della Repubblica “la SIAE è sponsor tecnico perché tutti gli artisti e gli autori hanno lavorato gratuitamente, hanno messo a disposizione del Quirinale la loro opera. Abbiamo aderito con entusiasmo perché gli autori e gli editori italiani fanno parte della storia della Repubblica; quando è nata la Repubblica la SIAE esisteva già da sessantacinque anni, ha accompagnato questi ottant’anni attraverso le innovazioni, la tecnologia, le novità dal punto di vista autoriale e quindi ci è sembrato giusto essere al fianco del Quirinale e della Rai. Inoltre, noi siamo soci della Rai e facciamo tanti progetti insieme dal punto di vista autoriale”. Lo afferma Salvo Nastasi, presidente SIAE, in occasione della conferenza stampa per la presentazione degli eventi promossi dalla Presidenza della Repubblica in occasione dell’80° anniversario della Repubblica insieme alla RAI, la SIAE e con la collaborazione dell’ANCI. Anche il Presidente Mattarella è “molto vicino agli autori, il 13 maggio abbiamo avuto un’udienza speciale riservata agli autori italiani – ricorda – , dove ha ribadito l’importanza della creatività e dell’innovazione per l’Italia e per noi è è stata una giornata piena di orgoglio e di emozione”.

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