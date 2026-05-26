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Power Talks: il potere della comunicazione – Puntata del 26/5/2026

ROMA (ITALPRESS) – In occasione del Forum del Turismo del Tigullio, nella nuova puntata di Power Talks – Il potere della comunicazione, format editoriale nato dalla collaborazione tra Italpress e Philia Associates, Jessica Nicolini ha riunito alcune delle principali figure istituzionali e del mondo dell’informazione per riflettere sul rapporto tra politica, infrastrutture, media e trasformazione digitale.
Con gli interventi di Gaspare Borsellino, direttore responsabile dell’agenzia di stampa Italpress, Edoardo Rixi, vice ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, e Marco Bucci, presidente della Regione Liguria, il confronto si è concentrato su uno dei temi più centrali del presente: come cambia la comunicazione nell’era dei social, dell’intelligenza artificiale e delle grandi trasformazioni infrastrutturali.
Dalle piattaforme social al ruolo del body language, fino alla necessità di raccontare le grandi opere e la trasformazione del Paese, emerge una visione chiara:
la comunicazione più efficace resta quella capace di creare connessione reale con le persone.
Anche in uno scenario dominato dalla velocità digitale.
In questo contesto, immagini, presenza diretta e autenticità continuano ad avere un peso decisivo. Perché la tecnologia accelera i messaggi. Ma è ancora il fattore umano a renderli credibili.
abr/azn

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