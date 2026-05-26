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Cronaca

Sciopero dei mezzi pubblici il 29 maggio: le fasce garantite

Nella precedente manifestazione di USB a livello regionale aveva aderito il 26% dei lavoratori di Arriva, la società che gestisce il TPL a Cremona

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Giornata di sciopero sui mezzi del trasporto pubblico venerdi prossimo 29 maggio. A proclamare l’astensione dal lavoro, il sindacato Usb; saranno garantite le fasce orarie 6:00 – 9:00 e 14:30 – 16:30.

Lo sciopero organizzato a febbraio 2025 a livello regionale dalla stessa sigla sindacale aveva visto un’adesione del 26% dei lavoratori di Arriva, la società che gestisce il TPL a Cremona.

Per info sui servizi, numero verde 80070166 – 0284121000.

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