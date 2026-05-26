Suoni e strumenti di altri tempi al museo del Cambonino per la Festa della Musica

Domenica 31 maggio il Museo della Civiltà Contadina “Il Cambonino Vecchio” (viale Cambonino, 22) ospiterà la seconda edizione della Festa della Musica, all’interno del Microfestival di Musica e Teatro Antico promosso dal Comune di Cremona in collaborazione con Auser Insieme Università Popolare della LiberEtà e Acli Turismo, con la direzione artistica di Roberto Cascio.

Sarà una giornata dedicata alla musica, alla cultura e alla convivialità, tra concerti, danze storiche, teatro e momenti di incontro, in un percorso che accompagnerà il pubblico dalle ore 14:15 fino a sera. L’ingresso è gratuito e in caso di maltempo gli spettacoli si terranno presso il Teatro Monteverdi.

Il programma vedrà alternarsi musicisti e ensemble specializzati nel repertorio antico: dal flauto dolce e dai canti interpretati da Angela Troilo alle cinque chitarre storiche di Riccardo Farolfi; dalle atmosfere rinascimentali di Franco Fois ai canti veneziani del Seicento interpretati dal duo Cor Barocco; spazio anche alla danza antica con i gruppi Tripudiantes Dovarensis e Fortuna Reditus, alla presentazione-concerto del Charivari Ensemble dedicata a Nicolò Corradini e al recital clavicembalistico di Istvan Batori. Alle ore 20.20 gli Amici della Cucina Cremonese proporranno una simbolica “Levata di calici”. L’ultimo appuntamento della giornata è alle ore 21 con la rappresentazione teatrale della “Farsa di Giovanni ciabattino e Beatrice sua moglie e del prete nascosto sotto la stia”.

«Il Microfestival di Musica e Teatro Antico rappresenta ormai un appuntamento consolidato e atteso – dichiara l’Assessore alla Cultura Rodolfo Bona –. Raggiungere la dodicesima edizione significa valorizzare un progetto capace di unire proposta culturale, divulgazione e partecipazione, portando il pubblico a riscoprire il patrimonio della musica e del teatro antico in un luogo significativo della nostra città. La Festa della Musica al Museo “Il Cambonino Vecchio” conferma inoltre la volontà di rendere la cultura accessibile, inclusiva e condivisa».

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