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Uno studio, il gioco illegale in Italia vale quasi 30 miliardi

ROMA (ITALPRESS) – Il mercato illegale del gioco in Italia continua a rappresentare una minaccia concreta non solo per l’erario, ma anche per la tutela dei consumatori e per la tenuta complessiva del sistema concessorio. È il quadro emerso nel corso dell’incontro “Misurare l’invisibile. Il mercato del gioco non regolato in Italia” che si è svolto alla Lanterna a Roma. Durante l’evento, organizzato da Novomatic Italia, sono stati presentati i risultati delle ricerche LUISS e Prisma, secondo cui nel 2024 la raccolta complessiva del settore ha raggiunto i 187,2 miliardi di euro, ma 29,8 miliardi risultano sottratti al circuito regolamentato e intercettati dal mercato illegale.

fsc/gtr

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