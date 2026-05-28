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Lettere

Rifiuti abbandonati nel parco Scuola Stradivari: a chi compete la pulizia?

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da Gabriele Capelli

Buongiorno, sono il nonno di due alunni della Scuola Elementare Stradivari. Ogni pomeriggio vado a riprendere i miei nipoti al termine delle lezioni. Purtroppo da un po’ di tempo devo constatare che il bellissimo parco che attornia la scuola è invaso da rifiuti. Ci sono bidoni e cestini stracolmi, ormai da un mese, che non vengono svuotati e i rifiuti che debordano sparsi dal vento del parco.
A chi compete la pulizia del parco?
Alla scuola, al comune al servizio di raccolta rifiuti?
Grazie per i chiarimenti che arriveranno

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