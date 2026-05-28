Rifiuti abbandonati nel parco Scuola Stradivari: a chi compete la pulizia?

Buongiorno, sono il nonno di due alunni della Scuola Elementare Stradivari. Ogni pomeriggio vado a riprendere i miei nipoti al termine delle lezioni. Purtroppo da un po’ di tempo devo constatare che il bellissimo parco che attornia la scuola è invaso da rifiuti. Ci sono bidoni e cestini stracolmi, ormai da un mese, che non vengono svuotati e i rifiuti che debordano sparsi dal vento del parco.

A chi compete la pulizia del parco?

Alla scuola, al comune al servizio di raccolta rifiuti?

Grazie per i chiarimenti che arriveranno

© Riproduzione riservata