Quando la politica piace ai giovani (e viceversa): in giunta a Persico Dosimo tre under 35
Nominati poi anche vicesindaco e assessore a Volongo. Tutto tace - almeno per ora - a Soncino
Le elezioni amministrative del 24 e 25 maggio hanno consegnato a cinque comuni del Cremonese nuovi sindaci e nuovi consigli comunali. A quasi una settimana dal voto, le amministrazioni stanno definendo gli ultimi dettagli per completare la propria squadra di governo e avviare il nuovo ciclo amministrativo.
A Persico Dosimo tante le novità e qualche conferma.
Qui il sindaco Giuseppe Bignardi, al suo secondo mandato consecutivo, ha voluto nominare – per altri 5 anni – sua vice Enrica Guarneri, 59 anni, geometra, dipendente della Provincia di Cremona.
Importanti cambi di passo invece sul fronte assessori: in questo caso, si tratta di tre giovanissime new entry, alla loro prima esperienza.
Nello specifico si parla di Simone Pandolfi, 31anni, progettista elettrico di impianti industriali; Sveva Malanca, 23 anni, laureata in Scienze dell’educazione, educatrice per l’infanzia; chiude la giunta dei 5 Nicole Bassi, 21 anni, laureanda in Scienze sociali, nominata assessore esterno.
“Tre membri della giunta sono giovanissimi – ha sottolineato Bignardi – perché ho grande fiducia nelle loro capacità, nella loro professionalità e nel loro entusiasmo. Abbiamo creato un mix tra la mia esperienza e quella di Enrica e la passione dei nuovi assessori”.
Il sindaco manterrà le deleghe a Affari generali, Personale, Unione del Delmona, Bilancio, Tributi, Bandi e finanziamenti pubblici, Digitalizzazione e Sicurezza.
Guarneri seguirà invece Urbanistica, Programmazione territoriale, Rigenerazione urbana, Edilizia, Lavori pubblici, Viabilità e Patrimonio comunale.
Pandolfi si occuperà di Sport, Eventi, Promozione del territorio e Informazione, mentre Malanca avrà le deleghe a Istruzione, Diritto allo studio, Cultura e Biblioteca.
A Bassi andranno Servizi sociali, Politiche per la famiglia, Politiche per gli anziani, Integrazione e disabilità e Politiche giovanili.
Anche a Volongo la giunta è stata definita: il sindaco Giovanni Piccinini sarà affiancato dal vicesindaco Adriano Bottarelli e dall’assessora Elisa Rocca, completando così l’assetto amministrativo per il nuovo mandato.
Situazione ancora in evoluzione invece a Soncino, dove le trattative interne sono in corso e la composizione della giunta verrà ufficializzata nei prossimi giorni. Le decisioni definitive sono attese nelle prossime settimane, quando anche l’ultimo tassello del quadro amministrativo del territorio sarà completato.