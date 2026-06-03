Cremonese, voci sempre più insistenti sul ds Angelozzi e spunta Calabro per la panchina

La Cremonese, dopo la dolorosa retrocessione in Serie B, deve ancora comunicare ufficialmente da quali uomini intende ripartire. La società si è presa qualche giorno di tempo per compiere tutte le riflessioni necessarie. Al momento, le uniche due mosse che si sono registrate in vista della prossima stagione sono il rinnovo del capitano Matteo Bianchetti e il prolungamento del contratto di Michele Collocolo.

Ma, inevitabilmente, le prime voci di mercato hanno già iniziato a circolare, riguardo soprattutto due figure centrali come quelle del direttore sportivo e dell’allenatore. Al momento, va precisato, il club grigiorosso non ha preso posizioni ufficiali, con il ds Simone Giacchetta e il tecnico Marco Giampaolo sotto contratto, in attesa di un incontro che possa chiarire meglio il loro futuro. Non è da escludere, però, l’ipotesi che la Cremonese decida di cambiare qualcosa, dopo il mancato raggiungimento dell’obiettivo salvezza nell’ultimo campionato.

Ed è proprio in quest’ottica che sono iniziate a circolare le prime voci di mercato. Per quanto riguarda il ruolo di direttore sportivo, ad esempio, da giorni i media sardi e, più in generale, anche quelli nazionali, parlano di un interesse da parte della Cremo per Guido Angelozzi, che ormai sembra destinato a lasciare il Cagliari. Un profilo che piace ai grigiorossi. Non si può quindi escludere che il dirigente classe ’55, nato a Catania, possa approdare alla Cremonese per ricoprire il ruolo di direttore sportivo, in caso di separazione con Simone Giacchetta.

Ma non finisce qui, perché radiomercato sta iniziando a parlare anche di una possibile nuova guida tecnica per i grigiorossi. Non è scontato, infatti, che Marco Giampaolo accetti di rimanere al timone in Serie B, dopo una lunga carriera trascorsa nella massima serie italiana. In questo senso, nelle ultime ore è stato accostato al nome della Cremonese quello di Antonio Calabro, che nelle ultime tre stagioni ha fatto molto bene sulla panchina della Carrarese, prima conquistando una promozione in Serie B e, successivamente, due storiche e tranquille salvezze in cadetteria.

Al momento si tratta in tutti i casi di voci di mercato, ma nei prossimi giorni la Cremonese dovrà compiere delle scelte ufficiali, con la nuova stagione alle porte, e non si può escludere che quelle che ora sono semplici ipotesi possano concretizzarsi.

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