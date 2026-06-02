La Cremonese e la ricetta per ripartire: gli esempi di Monza e Sassuolo

Retrocedere in Serie B è sempre un brutto colpo e, molto spesso, capita di faticare anche nelle stagioni successive. Serie A e Serie B sono due categorie completamente diverse e il salto all’indietro non è mai facile da metabolizzare.

Ci sono però anche delle eccezioni nella storia recente del nostro calcio, che potrebbero essere usate dalla Cremo come una sorta di ricetta per ripartire. Il riferimento è a quanto hanno saputo fare Sassuolo e Monza.

Gli emiliani, ad esempio, al termine della stagione 2023-2024 sono retrocessi in Serie B. Durante l’estate, però, la società neroverde è riuscita a trattenere quasi tutti i pezzi più pregiati della propria rosa, basti pensare a giocatori come Berardi, Obiang, Thorstvedt e Laurienté. Da una parte il club è riuscito a rispedire al mittente tutte le offerte ricevute in sede di mercato, dall’altra è stato bravo a convincere i calciatori ad accettare il nuovo ambizioso progetto. Subito dopo la retrocessione, il Sassuolo affidato a Fabio Grosso, grazie al prezioso contributo degli elementi già citati, ha riconquistato subito la Serie A dominando la cadetteria e piazzandosi al primo posto.

Dinamiche simili hanno riguardato il Monza, caduto in B al termine della stagione 2024-2025. Durante l’estate, la società brianzola è riuscita a convincere di rimanere i pilastri più importanti della rosa: Izzo, Birindelli, capitan Pessina, Petagna, Dany Mota, ma anche Colpani, rientrato dall’esperienza con la Fiorentina. Risultato: il Monza in questa stagione ha ottenuto subito la promozione in A, vincendo la finale playoff contro il Catanzaro, dopo aver lottato tutto l’anno per l’accesso diretto alla categoria superiore.

Al momento, la Cremo ha giocatori di proprietà che fanno sicuramente gola in Serie A: su tutti bomber Bonazzoli, Baschirotto, Luperto, ma anche un lottatore come Thorsby. Riuscire a trattenerli a Cremona potrebbe essere determinante per ritornare subito nella massima serie. Come insegnano le recenti esperienze di Monza e Sassuolo.

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