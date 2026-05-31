Cremonese, manca un solo tassello per comporre la nuova Serie B 2026-2027

Manca soltanto un tassello per la definizione della nuova Serie B 2026-2027, il campionato al quale prenderà parte la Cremonese, dopo la recente retrocessione rimediata in Serie A. Saranno ovviamente venti le squadre che si presenteranno ai nastri di partenza e l’unica casella mancante verrà riempita da chi si aggiudicherà la finale dei playoff di Serie C, che vedrà sfidarsi l’Union Brescia e l’Ascoli il 2 e il 7 giugno, rispettivamente alle ore 21:15 e alle ore 18.

Per il resto, l’organico del prossimo torneo cadetto è ormai definito. Dalla Serie C sono salite direttamente Vicenza, Arezzo e Benevento, vincitrici dei tre Gironi A, B e C che compongono la terza serie del calcio italiano.

Non ci saranno Venezia e Frosinone, promosse direttamente in Serie A sotto la guida dei due ex tecnici grigiorossi Stroppa e Alvini, così come sarà assente il Monza, che si è aggiudicato i playoff dopo una finale combattutissima contro il Catanzaro. I brianzoli hanno vinto 2-0 il match d’andata in Calabria, ma nel ritorno Iemmello e compagni hanno battuto i biancorossi con lo stesso punteggio (2-0), ma sono rimasti in Serie B in virtù del peggior piazzamento nella regular season (quinto posto contro il terzo conquistato dal Monza).

E’ riuscito a rimanere in Serie B il Sudtirol, dopo il doppio 0-0 che nei playout ha condannato alla retrocessione il Bari.

Insieme alla Cremonese, anche Pisa e Verona sono cadute dalla massima serie alla cadetteria.

A completare il quadro delle partecipanti della Serie B 2026-2027 ci sono le altre squadre che hanno preso parte ai playoff, senza però riuscire a prevalere, vale a dire Palermo, Modena, Juve Stabia e Avellino. E poi ci saranno le squadre che, nonostante una stagione complicata, sono riuscite a salvarsi, cioè Empoli e Virtus Entella, oltre alle formazioni che per poco non si sono qualificate ai playoff, ovvero Sampdoria, Carrarese, Cesena, Padova e Mantova.

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