Cremonese: tutto lascia pensare a qualche cambiamento, ma per ora nulla è ufficiale

La Cremonese studia le prossime mosse, per ripartire con rinnovate ambizioni nella prossima stagione sportiva, che la vedrà partecipare al campionato di Serie B. Dopo la recente retrocessione rimediata in Serie A, la sensazione è quella che la società possa ripartire con qualche cambiamento. E le novità potrebbero riguardare in primis le figure dell’allenatore e del direttore sportivo.

Simone Giacchetta, attuale ds grigiorosso, attende un incontro che possa chiarire il suo futuro. Il dirigente ha ancora un anno di contratto, ma non si può escludere che la società decida di cambiare e ripartire da un volto nuovo. In questo senso, da tempo hanno già iniziato a circolare voci di mercato, legate principalmente al nome di Guido Angelozzi, esperto direttore sportivo che da poco (e dopo soltanto un anno) si è separato dal Cagliari e che sarebbe molto stimato dalla Cremonese. Va detto, per completezza, che il nome di Angelozzi non è stato accostato solamente a quello della Cremo, ma anche ad altre società.

Dalla figura del direttore sportivo, chiaramente, dipenderà ogni decisione, non solo riguardante l’attuale parco giocatori ed eventuali rinforzi, ma soprattutto inerente la figura dell’allenatore. Al momento il tecnico grigiorosso è Marco Giampaolo, ma non si può dare per scontato che il tecnico nato a Bellinzona rimanga a Cremona in Serie B, dopo una lunga carriera trascorsa principalmente nella massima serie del calcio italiano.

Anche riguardo la figura dell’allenatore hanno già iniziato a circolare alcune voci di mercato, ad esempio quella di un possibile interesse per il tecnico della Carrarese Antonio Calabro, corteggiato anche da altri club, ma fino a quando non sarà fatta chiarezza riguardo il ruolo di direttore sportivo, ogni discorso riguardante la guida tecnica sembra prematuro.

In Serie B molte squadre sono alle prese con la definizione delle figure di direttore sportivo e allenatore. Tra queste c’è anche la Cremonese, che dopo la delusione per la retrocessione potrebbe scegliere di affidarsi a uomini nuovi.

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