La Juvi dà il benvenuto ad Alberto Conti e saluta Edoardo Del Cadia

La Ferraroni Juvi Cremona continua a costruire il roster per la stagione 2026-27 e aggiunge un nuovo tassello al gruppo affidato a Marco Cardani. Il club ha ufficializzato l’arrivo di Alberto Conti, guardia-ala di 195 centimetri nato nel 1998, proveniente da Agrigento.

Cresciuto nel settore giovanile della Virtus Bologna, Conti ha completato il proprio percorso formativo anche negli Stati Uniti alla Combine Basketball Academy di Charlotte, esperienza che gli ha aperto le porte della Serie A2 con la maglia di Tortona. Nel corso della carriera ha inoltre conquistato il riconoscimento di MVP della Serie B nella stagione 2022-23 a Mestre.

“Sono molto contento di entrare a far parte della Juvi, una società seria e che ha una certa tradizione. Fin dai primi colloqui con direttore sportivo ed allenatore ho subito percepito grande entusiasmo, passione e voglia di far bene che è proprio quello che cercavo. Non vedo l’ora di iniziare con grande entusiasmo questa nuova avventura con il massimo impegno per raggiungere i nostri obiettivi. Un saluto a tutti i tifosi e forza Juvi”, ha dichiarato il nuovo arrivato.

Parole di soddisfazione anche da parte di coach Marco Cardani, che segue il giocatore da tempo insieme al direttore sportivo Nicolas Panizza. “È un ragazzo che sia io che Nicolas Panizza seguivamo da tempo e che abbiamo avuto finalmente la possibilità di firmare. È un giocatore che ha dimostrato di essere un grande scorer nelle categorie inferiori e che in A2 ha dimostrato buone doti difensive e la capacità di stare all’interno di un sistema e di un’organizzazione di squadra di categoria. Ha giocato anche in piazze importanti e ora finalmente ha l’opportunità di fare una stagione decisiva in questa categoria e faremo di tutto perché ci riesca. Ci aspettiamo tanto da lui“.

Contestualmente la società ha salutato Edoardo Del Cadia, pronto a far ritorno alla Valtur Brindisi. In una nota la Juvi ha ringraziato il giocatore “per questa stagione ricca di soddisfazioni, che resteranno nella memoria collettiva”, sottolineando come non si sia mai risparmiato per la causa oroamaranto.

A Del Cadia sono arrivati gli auguri della società per il prosieguo della carriera sportiva e personale, dopo un’annata vissuta da protagonista all’interno del gruppo che ha conquistato l’accesso ai play-in.

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