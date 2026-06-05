Cremonese, tra programmazione e calendario: tutte le date della stagione 2026/27

La stagione appena conclusa si è chiusa con un epilogo amaro per la Cremonese, retrocessa al termine del campionato, ma in casa grigiorossa è già tempo di guardare avanti e pianificare il futuro in Serie B.

Intanto, iniziano a delinearsi anche le prime date della nuova stagione 2026/2027. In attesa di ufficialità, la Cremonese dovrebbe debuttare domenica 16 agosto nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Qualora venisse confermato il format della scorsa stagione, i grigiorossi affronterebbero la Sampdoria allo stadio Zini.

Una settimana più tardi prenderà il via il campionato di Serie B. La data da segnare è quella di sabato 22 agosto, con eventuali anticipi già dal 21. Al momento, però, non è ancora possibile definire gli avversari della Cremo, in attesa del completamento del quadro delle partecipanti.

Resta infatti da assegnare l’ultimo posto disponibile nel campionato cadetto, che verrà deciso dalla finale playoff di Serie C tra Union Brescia e Ascoli. L’andata, giocata al Rigamonti, si è conclusa sull’1-1, mentre il ritorno è in programma il 7 giugno allo stadio Del Duca, gara che decreterà la squadra promossa in Serie B.

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