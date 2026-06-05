Post Giacchetta, quattro nomi per la Cremonese: la corsa al ruolo di direttore sportivo

Una scelta importante per il futuro, destinata a indirizzare la prossima stagione della Cremonese. Il club grigiorosso è al lavoro per definire alcuni ruoli chiave tra direzione sportiva, guida tecnica e costruzione della rosa. Il primo passo è stato l’addio al direttore sportivo Simone Giacchetta. Cinque anni significativi sotto la sua gestione, che lasciano in eredità una solida base da cui ripartire. L’ormai ex ds potrebbe anche decidere di prendersi una pausa e non accettare nuovi incarichi nella prossima stagione.

Per la successione, invece, si raffredda sempre di più la pista che porta a Guido Angelozzi, fresco di separazione dal Cagliari. Salvo sorprese, non sarà lui a raccogliere il testimone di Giacchetta. Sono quattro attualmente i profili valutati dalla Cremonese.

Il primo nome è quello di Ciro Polito, direttore sportivo del Catanzaro. Nelle due stagioni trascorse in Calabria ha ottenuto risultati di grande rilievo: l’ultimo è la finale playoff di Serie B, persa contro il Monza. In precedenza aveva chiuso il campionato al sesto posto, fermandosi soltanto in semifinale playoff contro lo Spezia. Classe 1979 ed ex portiere, rappresenterebbe una scelta relativamente giovane ma già supportata da una buona esperienza.

Nella lista dei candidati figura anche Davide Vagnati. L’ex direttore sportivo del Torino è libero dallo scorso dicembre e può vantare anche sette stagioni alla Spal. Proprio a Ferrara ha costruito la propria reputazione, accompagnando il club dalla Serie C2 fino alla Serie A.

Attenzione poi a Paolo Bravo, direttore sportivo del Sudtirol. Sotto la sua gestione, il club altoatesino si è trasformato in una realtà consolidata del campionato cadetto. Bravo è stato tra i protagonisti della promozione dalla Serie C alla Serie B e, nelle stagioni successive, ha sempre allestito organici competitivi, arrivando a sfiorare una storica promozione in Serie A nel 2023, sfumata soltanto nella semifinale playoff contro il Bari. Il Sudtirol intanto starebbe valutando concretamente il profilo di Matteo Lovisa per sostituirlo, attuale ds della Juve Stabia.

Infine c’è Matteo Tognozzi, ds del Rio Ave, club della massima serie portoghese. Classe 1987, nonostante la giovane età può già vantare diverse esperienze internazionali e un passato nella Juventus. Sul suo profilo, però, ci sarebbero anche gli interessamenti della stessa Juventus e della Roma.

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