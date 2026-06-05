Cremonese, Angelozzi si allontana per il ruolo di nuovo direttore sportivo

Cremonese in cerca di un nuovo direttore sportivo. La società sta lavorando per trovare un profilo che possa sposare in pieno la filosofia del club. Dopo la separazione con Simone Giacchetta, che ha ricoperto il ruolo di ds della Cremo per cinque anni, il club sta prendendo in considerazione varie candidature. Tra queste non ci sarebbe l’esperto Guido Angelozzi, che dopo aver lasciato il Cagliari sembrava destinato ad approdare a Cremona, ma che invece sposerà un altro progetto, dopo le tante richieste ricevute in seguito alla separazione con i sardi.

La ricerca della Cremonese di un nuovo direttore sportivo durerà come minimo una settimana, richiederà quindi un po’ di tempo, perché la società vuole compiere la scelta migliore per il bene dei colori grigiorossi.

Come detto, il futuro ds della Cremo dovrà accettare in pieno la filosofia e i progetti del club, che nella prossima stagione di Serie B vuole cercare di ben figurare, affidandosi a una squadra che dovrà essere composta da un giusto mix di giocatori esperti e di giovani.

La valorizzazione dei giovani, in particolare, è un aspetto al quale la società tiene moltissimo in prospettiva futura.

Al momento sarebbero quattro i principali candidati per prendere il posto di Simone Giacchetta alla Cremonese: Ciro Polito del Catanzaro, l’ex Torino Davide Vagnati, l’ex Sudtirol Paolo Bravo e Matteo Tognozzi, attualmente al Rio Ave in Portogallo.

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