Il valzer degli attaccanti stuzzica già la fantasia dei tifosi della Cremonese

Soltanto quando sarà definita l’area tecnica, con le figure di direttore sportivo e allenatore, la Cremonese inizierà a ragionare sulla rosa che prenderà parte al prossimo campionato di Serie B. Chiaramente, a stuzzicare maggiormente la fantasia dei tifosi è il parco attaccanti, perché sono sempre loro a fare la differenza in base al numero di gol messi a segno.

In questo senso, il reparto avanzato dei grigiorossi è sicuramente destinato a cambiare, ma potenzialmente ci sono delle buone basi dalle quali ripartire. Detto che la stella inglese Jamie Vardy ha già lasciato la Cremo, dopo una stagione caratterizzata da 29 presenze, 7 gol e 3 assist, rimane invece di proprietà della società grigiorossa il bomber Federico Bonazzoli, che ha ancora due anni di contratto.

E’ chiaro che dopo un campionato di Serie A da 10 gol (primo tra gli italiani nella classifica dei cannonieri), l’attaccante nato a Manerbio potrà sicuramente vantare tante richieste nella massima serie. La Cremo potrebbe venderlo, incassando una bella cifra da reinvestire nell’acquisto di un altro bomber, ma non va esclusa la possibilità che la società riesca a convincere Bonazzoli a restare a Cremona anche in Serie B, magari per puntare a una risalita immediata.

Parlando di attaccanti, poi, va ricordato che rientrerà all’ombra del Torrazzo dopo il prestito al Vicenza David Stückler, che ha trascinato i veneti alla promozione in Serie B mettendo a segno un totale di 15 gol in gare ufficiali. Il ragazzo aveva già fatto molto bene nella stagione precedente, sempre in Serie C, con la maglia della Giana, siglando 16 gol in partite ufficiali. Stückler nella stagione 2023-2024 aveva contribuito alla storica promozione in Primavera1 della Cremo collezionando ben 30 gol e 11 assist in campionato. Insomma, un vero e proprio talento, che potrebbe essere pronto per recitare un ruolo da protagonista anche in Serie B, con la maglia grigiorossa. Il Vicenza starebbe facendo di tutto per riuscire a riaverlo in prestito.

Andrà valutata anche la posizione di Manuel De Luca, uno dei grandi protagonisti della promozione del 2025, al rientro dopo il prestito al Modena. Per finire, dopo gli impegni con il Paraguay al Mondiale, rientrerà a Cremona anche Antonio Sanabria, un elemento che può vantare richieste soprattutto all’estero e che i grigiorossi potrebbero vendere per monetizzare.

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