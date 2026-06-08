Cremonese, la caccia al ds entra nel vivo: spunta il nome di Christian Botturi

I grigiorossi sono al lavoro per chiudere il primo tassello del nuovo corso, con il nome del direttore sportivo. Negli ultimi giorni si sono rincorsi diversi nomi. Ciro Polito del Catanzaro, esperto ds con un lungo curriculum tra Serie A e B, Davide Vagnati, reduce da anni al Torino, e Paolo Bravo, che ha lavorato a lungo con realtà ambiziose del calcio cadetto, al Sudtirol negli ultimi otto anni. Anche Matteo Tognozzi era finito nel taccuino grigiorosso. Tutti profili di livello, tutti valutati, nessuno ancora concretizzato.

Nelle ultime ore è emerso con sempre maggiore insistenza un nome, quello di Christian Botturi. Classe 1980, originario di Brescia, Botturi ha iniziato la sua carriera dirigenziale come osservatore dell’Atalanta tra il 1999 e il 2004, per poi diventare direttore sportivo del Montichiari, ruolo che ha ricoperto fino al 2011. Ha poi lavorato al Lumezzane, al Mantova in un primo momento come responsabile del settore giovanile, e successivamente in quello dell’Inter.

Botturi è stato poi responsabile del settore giovanile del Brescia prima e direttore sportivo della prima squadra poi, con Filippo Inzaghi in panchina. Ma il capitolo più esaltante della sua carriera è stato a Mantova.

La squadra era reduce dalla retrocessione sul campo in Serie D nel maggio 2023, ma è stata riammessa in Serie C nell’estate 2023 a seguito dell’esclusione del Pordenone. Nella stagione 2023-2024, il ds Christian Botturi e il tecnico Davide Possanzini hanno dominato il girone A di Serie C, conquistando la promozione diretta in Serie B ad aprile 2024 con diverse giornate d’anticipo. In pochi mesi Botturi è riuscito a costruire una squadra capace di portare i virgiliani in Serie B dopo 14 anni di assenza.

Il suo ultimo ruolo è stato proprio quello di direttore tecnico del Mantova, con rapporto concluso nell’ottobre 2025. A pagare un avvio di stagione negativo in cadetteria fu proprio lui, sollevato dall’incarico con il club ultimo in classifica dopo 10 giornate.

Chi lo conosce lo descrive come un dirigente preparato, equilibrato e moderno, capace di unire visione tecnica e capacità di costruire identità in ogni piazza in cui ha lavorato. Caratteristiche che potrebbero fare al caso di una Cremonese che vuole ripartire con solidità e progettualità. La fumata bianca non è ancora arrivata, ma il profilo di Botturi sembra oggi quello più caldo. Nelle prossime ore potrebbero arrivare novità decisive.

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