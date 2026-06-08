Cremonese, è l’Ascoli l’ultimo tassello: completato l’organico della nuova Serie B

E’ l’Ascoli l’ultimo tassello che va a completare l’organico della prossima Serie B, edizione 2026-2027, il campionato al quale prenderà parte la Cremonese. La compagine bianconera ha ottenuto il pass per la promozione in cadetteria facendo sua la finalissima dei playoff di Serie C, ai danni dell’Union Brescia.

Dopo l’1-1 dell’andata, nel match di ritorno disputato allo stadio Del Duca non c’è stata storia e l’Ascoli ha prevalso con un netto 3-0, che ha anche un leggero sapore grigiorosso. Dopo le reti di Rizzo Pinna e di Silipo, infatti, il tris è stato messo a segno da Tommaso Milanese, ex centrocampista della Cremonese, ceduto a titolo definitivo ai marchigiani durante lo scorso mercato invernale.

La Cremonese, dunque, ora conosce il nome di tutte le avversarie che dovrà fronteggiare nella prossima stagione. In questi giorni la società grigiorossa, che sta definendo gli ultimi dettagli per il ritiro estivo che si svolgerà a Ronzone (dove già era stata nel 2016 e nel 2017), è alle prese anche con la scelta del nuovo direttore sportivo, che prenderà il posto di Simone Giacchetta.

I candidati sono più di uno. In queste ore sembrano essersi intensificati i contatti con Paolo Bravo, che ha appena chiuso la sua lunga e positiva esperienza di otto anni al Sudtirol. Attenzione, però, al profilo di Ciro Polito, che nelle ultime due stagioni ha fatto benissimo a Catanzaro, soprattutto con i giovani, un aspetto ritenuto fondamentale dalla Cremo in prospettiva futura. Polito, però, è legato da un altro anno di contratto al club calabrese ed è in attesa di un incontro con il suo presidente Floriano Noto.

Sul taccuino della società grigiorossa sono sempre segnati anche altri tre nomi: Davide Vagnati, che ha da poco chiuso la sua esperienza al Torino, Matteo Tognozzi, ex Juve attualmente in Portogallo al Rio Ave e Antonio Tramontano, osservatore del West Ham con trascorsi alla Fiorentina.

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