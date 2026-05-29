È già tempo di basket estivo, si accende l’attesa per i Memorial Barcella e Telli

Giugno mette in fila due appuntamenti ormai riconoscibili dell’estate sportiva cremonese e prepara il terreno al gran finale del circuito 3×3, in programma giovedì 9 luglio nella cornice di piazza del Comune, in occasione dei Giovedì d’Estate. Il percorso passerà prima dal Memorial Miky Barcella, al Parco delle Colonie Padane, e poi dal Classic’s Streetball – Memorial Robi Telli, che tornerà “a casa” in via dei Classici con un campo completamente rinnovato.

Il primo appuntamento sarà con il Memorial Miky Barcella, in programma al Parco delle Colonie Padane, con le categorie Senior, in campo il 6 e 7 giugno, mentre Under 17 sarà in campo il 6 giugno e Under 15 e Under 14 giocheranno il 7 giugno. Le squadre potranno scegliere tra due modalità di iscrizione: Silver, valida esclusivamente per il Memorial Miky Barcella, oppure Gold League, riservata a Senior e Under 17, che comprenderà anche la partecipazione al Memorial Robi Telli e darà accesso, secondo una graduatoria dedicata, alle finalissime del 9 luglio.

Il secondo appuntamento sarà il Classic’s Streetball – Memorial Robi Telli, in programma sabato 20 e domenica 21 giugno in via dei Classici. Anche qui il basket 3 contro 3 sarà al centro del programma, con tre categorie: Under 17, Under 19 e Senior. Il torneo Under 17 e quello Under 19 si giocheranno sabato 20 giugno, con un massimo di 12 squadre per categoria; il torneo Senior è previsto domenica 21 giugno e potrà accogliere fino a 32 squadre. Ogni squadra dovrà essere composta da un minimo di 3 a un massimo di 5 giocatori.

Il Memorial Robi Telli allargherà però il proprio raggio anche oltre il basket. Accanto al 3×3 sono previste infatti le iscrizioni per il green volley, con squadre miste, e per il calcio balilla, con formazioni da 2 a 3 giocatori.

Le due manifestazioni anche quest’anno pur parlando la stessa lingua, manterranno una propria identità, per poi ritrovarsi in un finale nel salotto della città.

© Riproduzione riservata