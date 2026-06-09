Cremonese, Christian Botturi è in pole per il ruolo di direttore sportivo

Christian Botturi è in pole per il ruolo di nuovo direttore sportivo della Cremonese. Una candidatura che ha preso sempre più corpo nelle ultime ore, dopo che la società grigiorossa aveva sondato altri profili. 46enne, nato a Brescia, Botturi al momento è libero, dopo la recente esperienza al Mantova, dove ha ricoperto il ruolo di direttore tecnico da giugno 2023 fino a ottobre del 2025.

Botturi, con Possanzini in panchina, ha riportato subito in Serie B il club virgiliano, vincendo il Girone A di Serie C. L’anno successivo (stagione 2024-2025) è arrivata la salvezza nella cadetteria. Ma all’inizio della Serie B 2025-2026 è stato sollevato dall’incarico dopo un negativo avvio di campionato.

In passato, Botturi ha lavorato anche, tra le altre, per Brescia, Inter, Lumezzane e Montichiari, dopo aver mosso i primi passi in qualità di osservatore dell’Atalanta. Ci sono altre squadre di Serie B che hanno messo gli occhi sul dirigente bresciano, ma la proposta della Cremonese sembra quella più allettante per il diretto interessato.

La scelta definitiva della Cremonese arriverà nei prossimi giorni. E, una volta definito il nuovo direttore sportivo, bisognerà ragionare sulla questione allenatore, tenendo conto che ad oggi sotto contratto ci sono sia Davide Nicola che Marco Giampaolo.

La Cremo vuole un nuovo ds disposto a sposare in pieno il progetto della società grigiorossa e Botturi sembra il prescelto. Non vanno comunque esclusi del tutto i profili già sondati nei giorni scorsi: l’ex Sudtirol Paolo Bravo, il ds del Catanzaro Ciro Polito, l’ex Torino Davide Vagnati e il ds dei portoghesi del Rio Ave Matteo Tognozzi, oltre al giovanissimo Antonio Tramontano, osservatore per il West Ham in Inghilterra.

Il gruppo di candidati, insomma, è folto, ma nelle ultime ore Christian Botturi sembra aver guadagnato un certo vantaggio rispetto a tutti gli altri profili in lizza per il ruolo di prossimo direttore sportivo della Cremonese.

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