Così rinasce la ex Piacenza Rimorchi: ecco il progetto di riqualificazione a firma Ocrim

Prende forma in via Milano il recupero della parte ancora dismessa della ex fabbrica Piacenza Rimorchi, ad opera di Ocrim, azienda cremonese leader nella produzione di impianti molitori operativa in tutto il mondo, che ha acquistato l’ex area industriale nel 2023 per recuperarla a fini produttivi e di rappresentanza. Sono ormai in fase avanzata i lavori di bonifica e a metà maggio la Giunta comunale ha approvato il Piano attuativo per l’ambito di trasformazione in cui ricadono i circa 18mila metri quadrati di superficie fondiaria, di cui 10mila e 300 coperti.

Ora gli elaborati grafici sono in consultazione presso gli uffici dell’Urbanistica per le eventuali osservazioni. L’area occupata da Ocrim confina con quella parte dell’ex Piacenza Rimorchi già recuperata da Steel Color e si inserisce tra via Milano, via Costone di Sopra e il il corso del Morbasco nella parte retrostante.

Un passo importante per l’azienda molitoria guidata dai fratelli Antolini che oltre alla sede storica di via Massarotti ha già diversificato la propria attività nel 2021, in via Riglio zona porto canale, con il Milling Hub, guardando poi a via Milano e ad un’area di grande tradizione industriale per ampliarsi ulteriormente.

Il Piano attuativo prevede la demolizione di alcuni fabbricati non più recuperabili, come le vecchie cabine di verniciatura localizzate ad ovest e la demolizione ricostruzione di altri fabbricati: quello che guarda verso via Miano, destinato ad uffici e un secondo edificio posto a sud est dove saranno ricavati gli spogliatoi per il personale.

I principali edifici già destinati alla produzione saranno oggetto di recupero attraverso interventi di manutenzione straordinaria rendendoli nuovamente fruibili alle lavorazioni mentre sarà realizzata ex novo una sala conferenze sul lato nord-ovest.

Come intervento mitigatorio, verso via Milano e via Costone di Sopra sono previste nuove piantumazioni di filari alberati.

Un intervento ingente che oltre a nuove opportinità professionali completa la rigenerazione della ex Piacenza, storica officina meccanica che ha cessato definitivamente la sua produzione a Cremona con l’inizio del nuovo millenio.

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