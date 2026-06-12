Bimbi in festa a Casalmorano con lo spettacolo “Un mondo per amico”

Lo scorso 4 giugno, nella palestra comunale di Casalmorano, si è tenuto lo spettacolo di fine anno scolastico intitolato “Un mondo per amico: insieme per rispettare e proteggere la natura”, che ha visto protagonisti i 98 alunni della scuola primaria di Casalmorano.

Il tema ambientale è stato il filo conduttore della festa: dal rispetto per gli alberi alla raccolta differenziata o all’uso creativo del riciclo dei rifiuti.

Un ruolo di spicco è stato affidato agli alunni della classe 5^ della scuola primaria che si sono esibiti in canti e brani musicali con il flauto. Questa performance ha rappresentato la conclusione del progetto annuale “Musica Kids”, un percorso durato per l’intero anno scolastico sotto la guida esperta della professoressa Maddalena Schito. Inoltre gli alunni di 5^ hanno realizzato “Il giornalino di classe” durante un progetto di scrittura creativa curato dalla docente in quiescenza Simona Soldi durato per l’intero anno scolastico e distribuito alle autorità locali e ai volontari durante la festa.

Tutti i bambini della primaria hanno animato la serata con canti e coreografie, le scenografie sono state il frutto del lavoro realizzato nei laboratori creativi durante l’anno scolastico ad opera di volontari esterni: dal disegno, al legno, al decoupage.

La manifestazione ha visto la presenza e l’intervento della dirigente scolastica Daniela Romano, che ha premiato gli alunni della primaria al termine del loro percorso con la consegna dei diplomi. La preside ha inoltre reso omaggio agli alunni delle classi 2^ e 5^ dell’anno scolastico 2024-2025, presenti alla festa, per la pubblicazione del libro sulle leggende riguardanti la nascita dei loro paesi: Casalmorano-Azzanello-Castelvisconti, oltre alle storie inventate che avevano come protagonisti i gelsi adottati, provenienti dalla scuola dell’infanzia di Cisterna d’Asti.

Presenti all’evento anche le autorità locali, tra cui il sindaco di Casalmorano Giuseppe Vezzini, il vice sindaco di Castelvisconti e il parroco don Mario, oltre a tutti i volontari che collaborano con i docenti della scuola, in particolare l’associazione “Fare”, rappresentata dal presidente Mario Monfredini che da quest’anno ha messo a disposizione un mezzo di trasporto per garantire gli spostamenti a quei bambini impossibilitati a recarsi a Soresina per le terapie richieste o per raggiungere l’abitazione in seguito a eventuali uscite anticipate da scuola.

Grande partecipazione ed emozione per la festa di fine anno anche della scuola secondaria di Casalmorano. Protagonisti dell’evento musicale “È bello fare qualcosa di bello”, sono stati gli studenti, che attraverso canti e performance musicali hanno coinvolto il pubblico in un percorso ricco di significato, trasformando l’evento in un importante momento di condivisione per l’intera comunità scolastica.

Ad aprire la manifestazione è stata la dirigente scolastica Daniela Romano affiancata dai docenti, che ha rivolto un saluto ai presenti e ha sottolineato il valore del percorso formativo compiuto dagli alunni, evidenziando al contempo la proficua collaborazione tra scuola e territorio. Inoltre si è svolta la consegna di attestati e borse di studio. I riconoscimenti, finanziati da privati, aziende e un istituto di credito locale, hanno premiato l’impegno e il merito degli studenti, rappresentando un concreto sostegno al loro percorso di crescita e formazione.

Particolarmente apprezzate le esibizioni musicali dei ragazzi, che, guidati con passione e professionalità dal docente di musica Maurizio Corda, hanno interpretato brani dedicati a temi di forte rilevanza sociale quali la pace, la libertà e la tutela dell’ambiente, suscitando interesse e commozione. L’evento si è concluso tra gli applausi del pubblico, confermando ancora una volta il ruolo della scuola come luogo di educazione, partecipazione e valorizzazione dei talenti delle nuove generazioni.

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