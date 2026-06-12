Dal Monteverdi Festival a Sportivamente: gli eventi del weekend

Musica, cultura, sport e visite alla scoperta del patrimonio storico e artistico del territorio. Il secondo fine settimana di giugno propone numerosi appuntamenti tra Cremona, Crema, Pizzighettone, Casalmaggiore e Isola Dovarese. Dal Monteverdi Festival alle aperture straordinarie di luoghi d’arte, passando per eventi sportivi e progetti di valorizzazione culturale, ecco alcuni degli appuntamenti selezionati dalla redazione di CR1.

A Cremona il Monteverdi Festival, giunto alla 43esima edizione, entra nel vivo con i Madrigali Diffusi, concerti ospitati in alcuni dei più suggestivi palazzi storici della città, e con spettacoli dedicati anche al barocco europeo. Tra gli eventi più attesi c’è “L’Incoronazione di Poppea”, in scena al Teatro Ponchielli sabato 13 e sabato 20 giugno alle 20.30, nella nuova produzione firmata dal regista Roberto Catalano con Paul Agnew alla direzione musicale dell’orchestra Les Arts Florissants. Sabato alle 10 è inoltre in programma “Sante, Dive, Imperatrici”, guida all’ascolto di “Teodora Imperatrice. Opera in forma di mosaico” del compositore Mauro Montalbetti, opera che andrà poi in scena domenica alle 21 nella Chiesa di Sant’Agostino.

Nel fine settimana lo sport sarà protagonista a Crema con “Sportivamente”, manifestazione che trasformerà il centro storico in una grande palestra a cielo aperto. In programma stand, esibizioni, talk e prove pratiche dedicate a numerose discipline. Al Centro culturale Sant’Agostino spazio anche a corsi gratuiti e a due mostre dedicate allo sport cremasco e agli sport paralimpici.

Tra gli appuntamenti del weekend spicca anche “Notturni a Palazzo”, la rassegna promossa da Target Turismo che sabato alle 21 farà tappa a Palazzo Silva di Pizzighettone. La visita guidata serale sarà accompagnata da intermezzi musicali dal vivo. Prenotazione obbligatoria al numero 379 1165691 o sul portale shop.targetturismo.com.

Anche Casalmaggiore aderisce ad “Aperti per Voi sotto le Stelle”, l’iniziativa nazionale del Touring Club Italiano che dal 12 al 14 giugno promuove aperture straordinarie e visite guidate. Per l’occasione sarà visitabile (su prenotazione) il Palazzo Abbaziale, tra gli edifici più rappresentativi della storia cittadina visitabile venerdì alle 21, sabato alle 19 e domenica alle 17.

Il weekend sarà anche l’occasione per scoprire il rinnovato Palazzo Dovara di Isola Dovarese. Sabato, dalle 16, spazio alla presentazione delle attività realizzate nell’ambito del progetto “Borghi della Cultura e del Benessere”, seguita alle 17.15 da un omaggio teatrale dedicato a Buoso da Dovara. Nel pomeriggio saranno proposte visite guidate agli spazi riqualificati del palazzo, mentre la giornata si concluderà con un aperitivo sotto i portici e un concerto serale nella nuova Sala Musica. Le iniziative proseguiranno domenica mattina alle 10 con un’escursione cicloturistica tra Isola Dovarese e Torre de’ Picenardi, accompagnata da visite guidate e degustazioni di prodotti del territorio.

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