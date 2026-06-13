Cremonese-Giampaolo, valutazioni in corso per dare il via al nuovo progetto

Bisognerà attendere ancora qualche giorno per sapere se nella prossima stagione di Serie B la Cremonese sarà ancora allenata da Marco Giampaolo. A rivelarlo è stato il nuovo direttore sportivo grigiorosso Christian Botturi durante la sua conferenza stampa di presentazione.

“Ho avuto un incontro con mister Giampaolo – ha spiegato Botturi -, era doveroso conoscerlo e abbiamo parlato della Cremonese”. Poi il dirigente ha aggiunto: “Non voglio andare nello specifico sul mister, perché voglio prendermi questo week end e l’inizio della settimana prossima per condividere questo incontro con la proprietà. Un confronto doveroso, visto che si tratta di una scelta importante. E’ giusto quindi prendersi del tempo”.

Durante la presentazione di Botturi, il direttore generale Paolo Armenia ha illustrato il nuovo progetto grigiorosso, che traccia sicuramente una nuova rotta rispetto al passato. L’intenzione è ripartire da chi fa già parte della rosa, ma soltanto se si tratta di elementi motivati e intenzionati a sposare in pieno il progetto della società. Nessuno verrà trattenuto a forza e chi non sarà pienamente convinto sarà libero di accasarsi altrove, a patto che alla Cremo venga riconosciuto il giusto indennizzo. Il resto della rosa verrà completata con i giovani del settore giovanile grigiorosso, su tutti Stuckler. La linea dei giovani porta sostenibilità e sarà perseguita con convinzione dal club. L’obiettivo sarà disputare un buon campionato, altri proclami non ne sono stati fatti e non ne saranno fatti in futuro.

Tutti questi concetti sono stati chiaramente condivisi dal nuovo direttore sportivo Botturi con il tecnico Giampaolo durante il loro incontro. E non è escluso che all’inizio della prossima settimana ci possa essere un altro confronto per approfondire la situazione.

Non è il caso, al momento, di fare altre ipotesi. Giampaolo ha un altro anno di contratto e si sta dimostrando disponibile ad ascoltare le nuove richieste della società. E allo stesso tempo Botturi, arrivato da pochi giorni, deve capire se il tecnico di Bellinzona è motivato in maniera giusta e convinto del nuovo progetto. Quindi, la situazione è destinata a chiarirsi nei prossimi giorni. Le valutazioni sono in corso. E ci sono buone possibilità che possa essere Giampaolo l’allenatore della Cremo 2026-2027.

© Riproduzione riservata