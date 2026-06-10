Cremo, guida tecnica prossimo step: Giampaolo pronto a valutare il progetto

In casa Cremonese è iniziata una nuova era. Quella legata al nome di Christian Botturi, al quale è stato affidato il ruolo di direttore sportivo, dopo la separazione con Simone Giacchetta. Dopo la delusione dovuta alla retrocessione, la società grigiorossa si è giustamente presa un breve periodo di tempo per riflettere e ora è pronta a ripartire, con un volto nuovo in società, al quale sarà affidato il compito di programmare la stagione 2026-2027, che vedrà la Cremo in Serie B.

In realtà la società aveva già effettuato le prime mosse con il rinnovo di una bandiera come Bianchetti e il prolungamento del contratto di Collocolo, centrocampista in grado di fare la differenza nel torneo cadetto, senza dimenticare la scelta di tornare a Ronzone, in Trentino, per svolgere la preparazione atletica.

Ora che è stata definita la figura del nuovo ds, lo step successivo sarà chiaramente quello che riguarda l’allenatore. I grigiorossi ne hanno già due sotto contratto: oltre a Davide Nicola, c’è Marco Giampaolo, che ha guidato i grigiorossi durante le ultime nove giornate della scorsa Serie A. Il tecnico nato a Bellinzona, già dopo la gara con il Como che ha decretato ufficialmente la retrocessione, non ha escluso l’ipotesi di poter rimanere a Cremona. Andrà chiaramente convinto a sposare il nuovo progetto grigiorosso. E nelle prossime ore ci sarà sicuramente tempo per un confronto di idee tra lo stesso Giampaolo e il nuovo ds Botturi.

La Cremonese vuole ripartire dalla valorizzazione dei giovani, con una rosa pronta a fare bene in Serie B e composta dal giusto mix di elementi più esperti e profili in rampa di lancio. Toccherà a Botturi riuscire a convincere Giampaolo a rimanere, per un’avventura che potrebbe affascinare il tecnico, che non ha a che fare con la cadetteria dalla brevissima esperienza a Brescia nel 2013, che aveva preceduto il suo rilancio proprio alla Cremo in Lega Pro nella stagione 2014-2015.

A distanza di 13 anni, Giampaolo potrebbe di nuovo lavorare in Serie B, magari pronto a valorizzare giovani talenti sui quali la Cremo è intenzionata a puntare. Soltanto dopo il confronto Botturi-Giampaolo si potrà capire quale sarà la direzione: conferma del tecnico o eventuale ricerca di una nuova guida. Dopo la definizione dell’allenatore, partiranno tutte le valutazioni riguardanti la rosa attuale e il mercato.

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