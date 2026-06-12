Cremonese, è il giorno della presentazione di Christian Botturi

Oggi è il giorno della presentazione ufficiale di Christian Botturi. Alle ore 11:30 nella sala stampa del Centro Sportivo “Giovanni Arvedi” il nuovo direttore sportivo della Cremonese avrà modo di rispondere alle domande dei giornalisti e, quasi sicuramente, di illustrare le linee guida che verranno seguite per intraprendere un nuovo progetto tecnico.

Di sicuro la prima domanda che verrà rivolta al nuovo ds grigiorosso riguarderà la figura dell’allenatore. C’è la possibilità che Marco Giampaolo possa continuare a guidare la Cremonese anche nel prossimo campionato di Serie B, la società vorrebbe affidare a lui la futura rosa, che dovrebbe essere composta da un giusto mix di elementi esperti e giovani.

In queste ore Botturi e Giampaolo si saranno di sicuro confrontati e la curiosità di tutti è quella di sapere se il tecnico nato a Bellinzona rimarrà sulla panchina grigiorossa o se dovrà partire la caccia a una nuova guida tecnica per affrontare la Serie B 2026-2027, senza dimenticare che al momento sotto contratto c’è ancora anche Davide Nicola.

Ma questione allenatore a parte, la conferenza stampa di oggi sarà anche l’occasione per conoscere meglio il pensiero e le idee di Botturi, scelto dalla Cremo per ereditare la poltrona di Simone Giacchetta dopo un casting durato almeno un paio di settimane. Botturi dovrebbe illustrare quali saranno gli obiettivi del club per la prossima stagione agonistica e tratteggiare quali saranno le linee guida che verranno seguite per allestire la nuova squadra, che può già contare su una buona base dalla quale ripartire, ma che inevitabilmente subirà dei cambiamenti con l’apertura del calciomercato.

Quanto consistenti saranno questi cambiamenti sarà lo stesso Botturi a dirlo, dopo aver ricevuto precisi input da parte della società al momento della firma come nuovo direttore sportivo grigiorosso. Insomma, si tratta senza dubbio di un giorno importante per la Cremonese e per conoscere i suoi piani per il prossimo futuro.

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