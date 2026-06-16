Cremonese, è full immersion Botturi: linea verde e colloqui per costruire la rosa

Si lavora alacremente al Centro Arvedi per definire le tappe di avvicinamento alla prossima stagione, attraverso una tabella di marcia ormai definita che guiderà la Cremonese dal raduno, che sarà intorno alla metà di luglio per i primi test fisici fino al ritiro vero e proprio a Ronzone, in Val di Non, in programma dal 26 luglio al 6 agosto.

Dietro le quinte di questa preparazione c’è un fitto lavoro strutturale che vede il direttore sportivo Botturi impegnato in una ricognizione capillare di tutte le aree del club, con continui confronti ravvicinati con lo staff medico, i fisioterapisti e il personale operativo per mappare punti di forza e criticità prima che la stagione entri nel vivo.

Parallelamente sono già entrate nel vivo le riunioni tecniche con mister Giampaolo, la cui conferma rappresenta il primo pilastro strategico della società per affrontare il campionato di Serie B, con una mentalità totalmente nuova, che richiede di azzerare il passato e ripartire.

In quest’ottica la linea guida per la costruzione della rosa prevede la profonda rivalutazione di alcuni profili fino ad oggi non considerati che potrebbero trasformarsi in risorse preziose, affiancati da una scelta decisa a favore della linea verde, come già certificato dall’ufficializzazione dell’ala lituana classe 2006 Adrian Lickūnas, lituano, reduce dalla Primavera e già nel giro della Nazionale Under 21.

Una volta delineato l’identikit della rosa ideale, i prossimi passi vedranno l’avvio di colloqui individuali con i calciatori attualmente sotto contratto per testarne la reale motivazione, fermo restando che la posizione della dirigenza è inflessibile: nessuno verrà trattenuto a forza, ma chi decide di restare dovrà dimostrare una convinzione assoluta dal primo all’ultimo minuto.

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