Carte d’identità: c’è la proroga. I documenti cartacei restano validi anche oltre il 3 agosto

Slitta l’obbligo di abbandonare la carta d’identità cartacea: il Governo ha deciso che i vecchi documenti rimarranno validi fino alla loro reale scadenza, dunque oltre il limite precedentemente fissato del 3 agosto 2026. Decade pertanto l’urgenza di richiedere la CIE all’anagrafe entro i prossimi due mesi, anche se effettuare il cambio resta un comportamento fortemente suggerito.

La notizia ufficiale è arrivata con la pubblicazione di un comunicato stampa dopo il Consiglio dei Ministri che ha discusso anche l’efficacia del documento di identità: si legge nella nota «si stabilisce che le carte di identità cartacee non ancora scadute mantengano la propria validità fino alla naturale scadenza, anche oltre il termine del 3 agosto 2026, per determinate finalità e nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i soggetti che erogano pubblici servizi».

Dietro la scelta del Governo di concedere più tempo con un decreto legge ci sono i forti rallentamenti dei Comuni: alcuni infatti non sono riusciti a gestire il boom di richieste per la carta d’identità elettronica. Un problema amplificato anche da una campagna di informazione pubblica iniziata forse troppo tardi.

Nel frattempo da parte del comune di Cremona, resta fortemente consigliato l’invito a recarsi negli uffici anagrafe per il cambio, e a tal proposito raddoppiano gli open day: dal 1° luglio fino al 30 settembre sarà possibile effettuare il rinnovo senza appuntamento nella sede di via Ala Ponzone 32. Oltre al tradizionale appuntamento del mercoledì dalle 08:30 alle 16:30 si aggiunge infatti un secondo giorno: gli sportelli saranno aperti dalle 8 alle 13 (qui l’articolo completo con tutte le info dettagliate)

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