Rinnovo carta identità: tutti i mercoledì e venerdì open day senza appuntamento

Raddoppiano gli open day promossi dall’Ufficio Anagrafe del Comune di Cremona rivolti alle persone ancora in possesso della carta d’identità cartacea oppure della carta d’identità elettronica (CIE) rilasciata prima del 3 ottobre 2016 e che devono essere sostituiti il prima possibile. Questi documenti non saranno infatti più validi a partire dal 3 agosto 2026.

Dal 1° luglio fino al 30 settembre sarà possibile effettuare il rinnovo senza appuntamento presso la sede dell’Anagrafe di via Ala Ponzone 32. Oltre al tradizionale appuntamento del mercoledì dalle 08:30 alle 16:30 si aggiunge infatti un secondo giorno: gli sportelli saranno aperti anche il venerdì dalle 8 alle 13.

L’iniziativa è stata organizzata per agevolare i cittadini nell’adeguamento alle nuove disposizioni nazionali che prevedono il progressivo superamento dei documenti cartacei e delle prime versioni della carta d’identità elettronica.

«La sostituzione della carta d’identità cartacea con la carta d’identità elettronica non è una scelta dell’Amministrazione comunale, ma una disposizione europea che punta a rendere più sicuri i documenti di riconoscimento e a favorire l’accesso ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione.

La CIE è oggi uno strumento fondamentale non solo per identificarsi, ma anche per utilizzare in modo semplice e sicuro molti servizi pubblici online – dichiara la vicesindaca con delega ai Servizi Demografici Francesca Romagnoli -. Di fronte a questi cambiamenti il ruolo del Comune è quello di accompagnare le persone, soprattutto coloro che possono incontrare maggiori difficoltà, nell’affrontare procedure nuove o nell’utilizzo degli strumenti digitali.

L’innovazione deve essere un’opportunità per tutti e non trasformarsi in un ostacolo. Per questo abbiamo deciso di rafforzare gli open day, offrendo ai cittadini ulteriori occasioni di accesso ai servizi senza prenotazione, con l’obiettivo di garantire assistenza, informazioni e supporto concreto».

La Vicesindaca rivolge inoltre un invito ai cittadini a verificare in tempo la validità dei propri documenti, in particolare in vista delle vacanze estive: «Le carte d’identità cartacee e le carte d’identità elettroniche rilasciate prima del 3 ottobre 2016 non potranno più essere utilizzate dal 3 agosto 2026, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento.

Ciò significa – aggiunge Romagnoli – che perderanno validità su tutto il territorio nazionale e non avranno più alcuna efficacia giuridica. È quindi importante controllare subito la data di rilascio della propria carta d’identità e provvedere al rinnovo per evitare disagi, soprattutto in caso di viaggi o spostamenti programmati. Segnalo, tuttavia, che un recente provvedimento del Governo mantiene la validità del documento cartaceo anche oltre il termine del 3 agosto 2026, ma solo nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i soggetti che erogano pubblici servizi».

A Cremona sono ancora alcune migliaia i cittadini interessati da questo aggiornamento documentale e che potranno usufruire degli open day organizzati dall’Anagrafe. Gli open day sono riservati esclusivamente a cittadini e cittadine che devono sostituire una carta d’identità cartacea o una CIE rilasciata prima del 3 ottobre 2016. Per le altre situazioni con carte d’identità elettroniche in scadenza resta invece necessario prenotare un appuntamento attraverso le modalità ordinarie. In alternativa agli open day è possibile fissare un appuntamento tramite l’agenda online disponibile sul sito del Comune oppure telefonando a SpazioComune (0372-407291) o all’Ufficio Anagrafe (0372-407800).

Il Comune ricorda infine che la nuova carta d’identità elettronica viene prodotta dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e inviata successivamente all’indirizzo indicato dal cittadino. Per la consegna sono necessari mediamente sei giorni lavorativi, pertanto è consigliabile programmare il rinnovo con adeguato anticipo.

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