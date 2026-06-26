Il weekend si accende con Jon Spencer e il Festival Beat

Sul palco delle Colonie Padane presenterà anche i brani di Songs of Personal Loss and Protest, il suo più recente album in studio, nuovo capitolo di un ricco percorso artistico che ha attraversato garage rock, blues e rockabilly. Jon Spencer, tra i protagonisti della scena rock internazionale fin dagli anni Novanta con la Jon Spencer Blues Explosion, sarà l’headliner della serata di venerdì del Festival Beat, uno degli appuntamenti di punta di un fine settimana che tra Cremona, Crema e il Casalasco-Oglio Po proporrà concerti, danza, performance artistiche, sagre e feste estive.

Il Festival Beat, in programma fino a domenica 28 giugno al Parco delle Colonie Padane di Cremona, proporrà tre giorni di concerti e iniziative dedicate alla cultura beat e vintage. Venerdì, oltre al Boat Party sul Po già sold out, saliranno sul palco Tuff Guac, Reverend Beatman & Milan Slick, Allah-Las e Jon Spencer and the Hitmakers. Sabato toccherà a Os Estilhaços, Billy Childish, The Mummies e ancora Reverend Beatman & Milan Slick, mentre domenica chiuderanno Bad Plug e Mad Dogs. Completano il programma il Vintage Market, food truck, campeggio, bike sharing, la Beatle Boots Race e i dj set.

Sempre a Cremona prende il via CremonaDanza, rassegna che chiuderà la stagione 2025/2026 del Teatro Ponchielli. Dal 27 giugno al 9 luglio il teatro ospiterà sedici scuole del territorio. Sabato, alle 20, aprirà Amore per la Danza di Zorica Brajovic con Il colore dei sogni e Bahía del Sol, seguita da StudioDanza con C’era una volta un re e RDB Blue Company con Passaggi. Lunedì sarà invece la volta de Il Laboratorio con Corpi Celesti e di Specchio Riflesso Danza con Tra qui e altrove. Biglietti in teatro e sul circuito Vivaticket.

A Castelleone prosegue fino a domenica il BPM Festival in Piazza del Comune. Nel weekend sono attesi, tra gli altri, The Funky Machine, Timothy Cavicchini Band e Senza Filtro, tribute show dedicato ai successi di 883 e Articolo 31. Ad accompagnare i concerti ci saranno street food e area food & beverage.

Musica protagonista anche a Crema, dove sabato 27 giugno il Parco Bonaldi ospiterà la quarta edizione di Punk & Salam. Sul palco saliranno Peter Punk, Staglia, Nomad By Fate, On The Moon e Tomama, mentre l’area ristoro proporrà il tradizionale “pa’ e salam”, birra artigianale e specialità del territorio.

Domenica ultima possibilità per visitare “The Sound of Genius. Il ritratto sonoro di Leonardo”, percorso espositivo allestito a Villa Medici del Vascello di San Giovanni in Croce. Per l’occasione il collettivo creativo .due proporrà “due.cosmos”, una performance immersiva (su prenotazione) nella quale saranno gli stessi visitatori, a coppie, a generare musica attraverso l’interazione e il contatto. L’esperienza, ispirata agli studi di Leonardo da Vinci, utilizza tecnologie interattive e suoni campionati dagli strumenti presenti nel percorso espositivo.

Nel comprensorio Oglio Po, sabato prenderanno il via le Lunghe Notti di San Pietro. Il centro storico di Viadana ospiterà la Sagra del Melone Tipico Viadanese, la Fiera di San Pietro, stand gastronomici e il tradizionale luna park. Sabato è in programma “Wonderland – La musica di Stevie Wonder”, domenica il musical “Vecchio Borgo Story!”. Gran finale lunedì 29 giugno con “Marabù”, festa anni ’70, ’80 e ’90.

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