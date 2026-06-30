Clamoroso al Mondiale, il Paraguay elimina la Germania: ai rigori Sanabria sbaglia ma è festa Albirroja

La prima, gigantesca bomba del Mondiale 2026 esplode a Boston. Nei sedicesimi di finale della rassegna iridata, il Paraguay del grigiorosso Antonio Sanabria firma un’impresa leggendaria eliminando la Germania ai calci di rigore dopo l’1-1 dei 120 minuti regolamentari e supplementari. Per la selezione tedesca guidata da Julian Nagelsmann è un fallimento storico; per la Albirroja di Gustavo Alfaro si tratta di un ritorno agli ottavi di finale che mancava dal 2010.

La Germania spinge e fa la partita sul piano del possesso palla, ma sbatte costantemente contro il muro difensivo paraguayano eretto da Gustavo Gómez e José Canale. Al 42′, l’episodio che sblocca il match: sugli sviluppi di un corner, Neuer accenna l’uscita ma la difesa respinge corto, Galarza rimette al centro un cross perfetto e Julio Enciso anticipa tutti di testa, siglando il vantaggio del Paraguay.

Nella ripresa i tedeschi entrano in campo con un altro piglio e trovano il meritato pareggio già al 54′ con un colpo di testa di Kai Havertz, imbeccato splendidamente da Florian Wirtz. La Germania spinge per vincerla, ma il portiere sudamericano Orlando Gill sale in cattedra salvando tutto ancora su Havertz.

Nei supplementari, la paura: Jonathan Tah segna il gol del sorpasso tedesco, ma l’arbitro annulla dopo la Review al VAR per un fallo commesso da Anton sul portiere Gill. Si va alla lotteria dei rigori.

Dal dischetto la tensione è palpabile. La Germania parte malissimo: Gill ipnotizza subito Havertz, mentre il Paraguay non sbaglia. Al terzo giro, Gill si ripete parando anche la conclusione del subentrato Woltemade.

Sul dischetto, sul punteggio a favore dei sudamericani, si presenta proprio Antonio Sanabria (entrato al 98′ del primo tempo supplementare). L’attaccante della Cremonese ha tra i piedi il pallone del clamoroso match point per chiudere i conti in anticipo. La pressione è enorme: Tonny calcia forte ma la sfera termina sul fondo, lasciando l’urlo strozzato in gola a tutto il popolo paraguayano. Poco dopo, l’errore di Balbuena rimette clamorosamente in carreggiata una Germania precedentemente spacciata.

Ad oltranza, però, i tedeschi crollano definitivamente: Jonathan Tah calcia alto sopra la traversa, regalando il terzo match point al Paraguay. Questa volta si presenta il difensore José Canale, che con una freddezza glaciale spiazza Manuel Neuer per il 4-3 finale (5-4 complessivo).

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