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Cremonese

L’addio di Floriani Mussolini: “Saluto la Cremonese con il cuore pieno di gratitudine”

di Simone Guarnaccia

L'esterno di proprietà della Lazio non proseguirà l'avventura in grigiorosso: sui social il messaggio di ringraziamento alla Cremonese

Floriani Mussolini in grigiorosso
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Romano Floriani Mussolini saluta la Cremonese. L’esterno, di proprietà della Lazio, non è stato riscattato dal club grigiorosso e ha affidato a Instagram il suo messaggio d’addio dopo una stagione vissuta in Serie A.

Per il classe 2003 si è trattato della prima esperienza nella massima serie, un’annata fatta di luci e ombre: a diverse buone prestazioni si sono alternati alcuni errori, fisiologici per un giocatore all’esordio su questi livelli. Sul piano personale, però, Floriani Mussolini può vantare un primato significativo: è stato il giocatore più veloce dell’intero campionato di Serie A, grazie allo sprint registrato nella sfida contro il Sassuolo alla seconda giornata. Una partita speciale anche perché coincise con il suo esordio nella massima serie.

Questo il messaggio pubblicato sui social: “Saluto la Cremonese con il cuore pieno di gratitudine. In un anno ho vissuto tante emozioni ma una che non dimenticherò mai è l’esordio in Serie A. Grazie alla Società per aver creduto in me, ai mister e a tutto lo staff per i consigli e la fiducia; alla città di Cremona e ai tifosi che mi hanno accolto con calore”.

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