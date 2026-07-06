Cremo, Thorsby resta in panchina ma la sua Norvegia elimina il Brasile al Mondiale

Il centrocampista della Cremonese Morten Thorsby è rimasto in panchina per tutta la partita, ma la sua Norvegia ha compiuto una vera e propria impresa battendo il Brasile di Carlo Ancelotti al Mondiale, conquistando per la prima volta nella storia dei vichinghi i quarti di finale.

La Norvegia, tra l’altro, rimane l’unica Nazionale della storia a non essere mai stata battuta dai brasiliani: una vera e propria maledizione.

Con due reti siglate nel finale di partita è stato il solito bomber Erling Haaland a decidere la contesa. Il Brasile può recriminare per aver fallito un calcio di rigore a inizio partita con Bruno Guimares (che si è fatto parare la conclusione).

Il rigore che ha trasformato nel recupero Neymar, ha fissato il risultato finale sul 2-1 a favore dei ragazzi allenati da Solbakken.

La Cremonese e tutti i tifosi grigiorossi sono ovviamente felici di avere un proprio giocatore ai quarti di finale del Mondiale, dove la Norvegia incontrerà l’Inghilterra. Thorsby finora ha collezionato solamente una presenza nella competizione, per un totale di 45 minuti giocati, ma sta vivendo letteralmente un sogno con la sua Nazionale, lanciatissima verso i quarti dopo aver fatto fuori una corazzata come il Brasile.

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