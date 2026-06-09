Anumba è oroamaranto, la Juvi aggiunge energia e fisicità sugli esterni

La Ferraroni Juvi Cremona continua a prendere forma in vista della stagione 2026-27 e aggiunge un nuovo tassello al proprio roster. La società oroamaranto ha ufficializzato l’ingaggio di Micheal Anumba, ala di 192 centimetri per 100 chilogrammi proveniente da Ruvo di Puglia, profilo che unisce esperienza internazionale, atletismo e solidità difensiva.

Nato a Montecchio Emilia il 6 settembre 1999, Anumba è cresciuto nel settore giovanile della Pallacanestro Reggiana prima di trasferirsi alla Loreto Manchester High School nel Regno Unito. Nel 2018 ha iniziato il proprio percorso negli Stati Uniti alla Winthrop University di Rock Hill, in South Carolina, dove ha disputato 138 partite realizzando 985 punti complessivi e partecipando anche alla March Madness del 2021, conclusa al primo turno contro Villanova.

Nel suo percorso non è mancata anche un’esperienza con la maglia azzurra. Dopo una presenza con la Nazionale Under 16 al Torneo Internazionale di Agropoli nel 2015, nel 2022 ha preso parte al Global Jam in Canada contribuendo alla vittoria dell’Italia sugli Stati Uniti con 7 punti.

Rientrato in Italia dopo l’esperienza americana, ha vestito le maglie di Pistoia in Serie A e successivamente di Cividale in Serie A2. Nell’ultima stagione ha giocato con Ruvo di Puglia, chiudendo la regular season con 5,3 punti e 2,6 rimbalzi di media in 21,8 minuti. Numeri cresciuti sensibilmente nei playout, dove è stato tra i protagonisti della salvezza pugliese con 10,8 punti e 3,1 rimbalzi di media, distinguendosi soprattutto per l’efficacia nella metà campo difensiva.

“Sono felicissimo di avere scelto Cremona come prossima destinazione. Non vedo l’ora di poter lavorare con coach Cardani, che rispetto molto, e di poter conoscere i miei compagni di squadra, lo staff e i tifosi cremonesi – ha commentato Micheal Anumba -. Ringrazio la società per avermi dato la possibilità di giocare in una città tale, e prometto di dare sempre il 100% per la maglia. Sono sicuro che faremo una gran bella stagione”.

Sulle caratteristiche del nuovo acquisto si è soffermato il direttore sportivo Nicolás Panizza: “Michael è un giocatore di grande energia e comprovata solidità difensiva, capace di aprire il campo con il tiro da tre punti. Arriva da una stagione conclusa a gara 5 dei playout, nella quale ha dimostrato di saper essere consistente anche nelle partite ad alta pressione. È inoltre un giocatore con esperienza internazionale, che porterà alla squadra fisicità e atletismo sugli esterni”.

Contestualmente la Juvi ha salutato Tommaso Vecchiola, che nella prossima stagione vestirà la maglia di Cividale. Dopo l’annata vissuta a Cremona, culminata con una crescita costante e un ruolo sempre più importante nelle rotazioni di coach Luca Bechi, il club ha voluto ringraziarlo pubblicamente per l’impegno e la professionalità dimostrati: “Grazie di tutto, Tommy! Tommaso Vecchiola farà parte del roster di Cividale per la stagione sportiva 2026-27. Hai indossato la maglia oroamaranto con impegno, serietà e grande professionalità per tutta la stagione. In bocca al lupo per il tuo prossimo capitolo. Good luck!”.

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