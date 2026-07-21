Per l’ultimo Giovedì d’Estate tornano le Ferrari e le 500 storiche in Piazza Stradivari

Promossa da Le Botteghe del Centro di Cremona e Confcommercio Provincia di Cremona, con il contributo e la collaborazione del DUC – Distretto Urbano del Commercio e del Comune di Cremona, la rassegna Giovedì d’Estate si avvia alla conclusione di giovedì 23 luglio con una serata dedicata ai motori, allo sport, alla cultura, allo shopping e all’intrattenimento, confermando ancora una volta il centro storico come cuore pulsante della città.

Piazza Stradivari si trasformerà in un grande salone espositivo che unirà passato, presente e futuro. C.A.V.E.C. Cremona e l’Associazione Nino Previ, tradizionali ospiti della manifestazione, ci riporteranno alla riscoperta di vetture del “secolo scorso”, unitamente al Fiat 500 Club Italia che esporrà due delle sue mitiche auto e a Maranello Service con una fantastica parata di Ferrari.

L’Automobile Club Italiano sarà a disposizione per illustrare i servizi che offre agli automobilisti, mentre le concessionarie De Lorenzi, Bossoni, AutoTorino e Crema Diesel presenteranno i nuovissimi modelli di vetture presenti sul mercato.

La parte sportiva sarà rappresentata dallo stand del Cremona Circuit, dove sarà possibile acquistare direttamente i biglietti per l’EICMA Italian Round del WorldSBK, appuntamento di rilievo del Campionato del Mondo MOTUL FIM Superbike che tornerà infatti a Cremona dal 25 al 27 settembre 2026. Questa serata sarà l’occasione perfetta per ricevere maggiori informazioni sull’evento e acquistare i biglietti a prezzo scontato.

In piazza Stradivari troveranno spazio le società sportive Minervum Scherma e Stradivari Triathlon Team, dove sarà possibile iscriversi alla LMC – La Mezza Maratona di Cremona, oltre agli stand della ATS Valpadana, della nuova realtà promozionale Cremona In e di Operazione Musical per la raccolta fondi a favore del restauro del Teatro Sociale di Soresina, sostenuto dal locale Rotary. La Scherma Storica, per l’occasione, si sposterà in Corso Campi.

In Piazza Roma appuntamento speciale con la Juvi Cremona Basket per una serata di divertimento con basket, giochi e la voglia di stare insieme con il mitico spirito della Juvi. Presso la pagoda, con l’Accademia Scacchistica Cremonese saranno disponibili scacchiere per il gioco libero, mentre sotto la statua di Ponchielli Cremona Bricks offrirà la possibilità di utilizzare e creare con i giochi LEGO per tutti.

Nella Via del Fumetto e dei Giochi di via Palestro e Piazzale Coppetti, in un ambiente tranquillo e rilassante, La Fumetteria, La Buca del Coboldo e il Centro Fumetto Andrea Pazienza proporranno tavoli aperti, giochi in legno, giochi da tavolo per grandi e piccoli, sessioni di gioco di ruolo al buio per chi vorrà avventurarsi in qualcosa di diverso e talk con presentazioni di autori e importanti novità.

Nell’area street food di Largo Bocconcino, dalle 19.00 alle 23.00, i ragazzi dello IAL riproporranno la Melunera. Contemporaneamente, i protagonisti dello street food Fabbrica di Pedavena, Mexicali, Pescheria Duomo, Trattoria El Sorbir, Marzapano Food Lab con una speciale serata spagnola, L’Oste Osteria Contemporanea e Bistrot Tramezzo 1925 proporranno piatti della tradizione e nuove proposte gastronomiche accompagnate da aperitivi e vini di qualità. Sarà inoltre sempre presente il gazebo del progetto “Pasto sospeso”.

Giovedì sarà anche l’occasione per approfittare dell’apertura serale e visitare il Museo Verticale del Torrazzo dalle 20.00 alle 22.30, assistere agli spettacoli delle 21.00 e delle 22.00 della rassegna Il Filo d’Estate presso il Teatro Filo oppure ballare Lindy Hop in via Solferino. Per rimanere in zona, il Collettivo 50 mm, sotto la Loggia dei Militi, proporrà “URBAN RE-BLOOM: DJ E VJ SESSION”.

Nello spazio del volontariato di Corso Campi, lato Galleria XXV Aprile, saranno presenti Ambulanza Veterinaria, Lions Club Torrazzo, AISM, Accendi il Buio, Croce Verde, APAC, Condivivere APS, AMO e U.I.C.I. e proseguirà il successo del Mercato di Corso Garibaldi.

Il tutto sarà integrato dagli appuntamenti che da alcuni anni caratterizzano i Giovedì d’Estate e che anche quest’anno non potranno mancare e riserveranno gradevoli sorprese: Anytime Fitness, Boutique della Salute, Nims Lavazza e Sport Wellness nell’area dei Negozi di Quartiere di Corso Cavour, dove sarà presente Padania Acque con il punto di distribuzione gratuita di acqua.

Le attività commerciali cittadine resteranno aperte fino alle 23.30 e offriranno l’occasione perfetta per approfittare dei saldi estivi e lasciarsi sorprendere dal ricco ventaglio di proposte per lo shopping.

La musica animerà Piazza Pace e i locali Caffè del Corso, Enoteca Cremona, Bar Cittanova, La Ciocco e 25MQ allieteranno la serata con DJ set e spettacoli di musica dal vivo dei migliori gruppi locali.

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