Cremonese, doppia uscita verso Livorno: Gabbiani in prestito, Regazzetti a titolo definitivo

Prosegue il lavoro della Cremonese sul fronte delle uscite, con due giovani grigiorossi ormai vicinissimi a vestire la maglia del Livorno, formazione di Serie C.

L’operazione più avanzata riguarda Giacomo Gabbiani, attaccante classe 2006, pronto a trasferirsi in Toscana con la formula del prestito secco. Per il giovane centravanti, reduce dall’esperienza alla Giana Erminio, dove nella scorsa stagione ha collezionato 27 presenze, si tratta di un’occasione importante per trovare maggiore continuità e proseguire il proprio percorso di crescita nel calcio professionistico.

In dirittura d’arrivo anche il trasferimento di Samuele Regazzetti, difensore classe 2004, che passerà invece al Livorno a titolo definitivo. Dopo il percorso nel settore giovanile grigiorosso, per il centrale è arrivato il momento di intraprendere una nuova avventura, con il club amaranto che ha deciso di puntare su di lui per rinforzare il reparto arretrato. Le due operazioni sono ormai ai dettagli e potrebbero essere ufficializzate già nelle prossime ore.

© Riproduzione riservata