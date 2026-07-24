Giovedì d’Estate 2026: oltre 36 mila presenze e finale in crescita per la manifestazione

Si chiude con un bilancio decisamente positivo l’edizione 2026 dei Giovedì d’Estate, la manifestazione promossa da Botteghe del Centro e Confcommercio Provincia di Cremona, che anche quest’anno ha animato il cuore della città con musica, spettacoli, intrattenimento e negozi aperti.

L’ultimo appuntamento è stato il più partecipato dell’intera edizione, registrando 8.240 presenze, con un incremento dell’11% rispetto alla serata del 16 luglio, che aveva fatto segnare 7.410 partecipanti. Un finale in crescendo che conferma il gradimento della manifestazione da parte di cittadini e visitatori.

Complessivamente, i quattro Giovedì d’Estate, insieme alla StraDeejay, hanno superato le 36.000 presenze, confermando i numeri dell’edizione 2025 e il consolidato successo della manifestazione.

L’analisi dei flussi dell’Osservatorio Urban Data di Confcommercio conferma inoltre la capacità dell’iniziativa di attrarre pubblico anche da fuori provincia. Cremona si conferma il territorio di provenienza più rappresentato, seguita da Piacenza, Brescia, Milano e Parma.

Le rilevazioni evidenziano inoltre una distribuzione equilibrata delle presenze nel corso della serata, con il 24,4% degli ingressi registrati alle ore 20, il 37,5% alle 21 e il 18,6% alle 22. Un dato che testimonia come gli eventi e le animazioni abbiano contribuito a mantenere vivo e frequentato il centro storico per tutta la durata della manifestazione.

Particolarmente significativo anche il tempo di permanenza: un visitatore su due è rimasto in centro per almeno due ore. Il dato assume ancora maggiore valore considerando che il sistema di rilevazione prende in esame esclusivamente le persone che hanno sostato nell’area dell’evento per almeno 40 minuti, restituendo quindi una fotografia estremamente attendibile della reale partecipazione.

I numeri confermano un’edizione in costante crescita, capace di richiamare migliaia di persone nonostante le elevate temperature che hanno caratterizzato l’ultimo giovedì di giugno e l’intero mese di luglio. Le rilevazioni dimostrano inoltre una forte vivacità della città proprio nella fascia serale in cui si sono concentrati eventi, spettacoli e iniziative, confermando la validità della formula che da anni accompagna l’estate cremonese.

“Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti – commenta Eugenio Marchesi, presidente di Botteghe del Centro – I Giovedì d’Estate rappresentano ormai una manifestazione storica, profondamente legata all’identità della città e capace di creare valore per il commercio, per i cittadini e per i tanti visitatori che scelgono Cremona. Iniziative come questa contribuiscono a valorizzare il nostro centro storico, mettendone in luce le bellezze e rendendolo ancora più attrattivo. Un ringraziamento va al Comune di Cremona e al DUC per la collaborazione che ha reso possibile anche questa edizione.”

Soddisfazione anche nelle parole della vicepresidente di Botteghe del Centro, Chicca Galli: “Desidero ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione, a partire dallo staff organizzativo e da Palmiro Donelli, che con grande impegno hanno lavorato per offrire ogni settimana un programma di qualità. L’entusiasmo registrato in queste settimane ci dà ulteriore energia per guardare ai prossimi appuntamenti come lo Sbaracco di Settembre. Intanto invitiamo cittadini e visitatori a partecipare alla serata del 30 luglio, che porterà musica e dj set nel cuore della città per un ultimo momento di animazione estiva del centro storico.”

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