CRForma, memoria e futuro: le sedi di Cremona e Crema dedicate a Viola e Mantovani

Due persone note sul territorio, due esempi concreti di servizio alla comunità.

Era un ordine del giorno atteso e condiviso quello votato durante l’ultimo consiglio provinciale, nel pomeriggio di lunedì. Al centro, le nuove intitolazioni delle sedi di Cremona e Crema del CRForma, l’azienda speciale della Provincia dedicata alla formazione professionale.

A partire dal prossimo anno scolastico, la sede cremonese porterà il nome di Davide Viola, già sindaco di Gadesco Pieve Delmona e presidente della Provincia dal 2016 al 2019, scomparso prematuramente nel 2021.

La sede di Crema, invece, sarà dedicata a Mario Mantovani, figura di riferimento nel mondo della formazione professionale e negli anni ’90 direttore proprio del CRForma.

“Abbiamo parlato col CDA di CRForma – spiega il Presidente della Provincia Roberto Mariani – che ha valutato e condiviso le proposte di intitolazione. Le due sedi di Cremona e Crema vengono dedicate a persone molto importanti per il nostro territorio: affidiamo alle nuove generazioni la memoria di due esempi di servizio, competenza, passione civile e attenzione verso i giovani”.

Presente tra il pubblico anche la moglie di Davide Viola. Dopo il voto in consiglio, si passerà alle cerimonie ufficiali in prossimità dell’inizio del nuovo anno scolastico.

A proposito di intitolazioni, altre novità sono in arrivo: al centro c’è il nome del sindacalista CISL e parlamentare Fiorenzo Maroli, scomparso un paio d’anni fa e recentemente finito al centro di una polemica politica.

Ad anticiparle è stato lo stesso Mariani, a margine del consiglio provinciale.

“In passato era stata richiesta l’intitolazione all’Onorevole Maroli della sede cremasca del CRForma – ricorda Mariani –. Maroli è stato un uomo che si è molto speso a livello parlamentare nel mondo del lavoro e per il mondo del lavoro. Era membro della Commissione Lavoro della Camera e ha presentato anche una riforma previdenziale a livello nazionale”.

“Abbiamo ritenuto più pertinente l’intitolazione del nuovo Centro per l’impiego di Crema – prosegue –. La bozza di delibera è pronta. Essendo il Comune di Crema proprietario dell’immobile, abbiamo già inviato questa mattina la richiesta di condivisione, dopo i contatti intercorsi con l’amministrazione comunale”.

“Credo che sia un passaggio significativo – conclude Mariani –. Quello di oggi non verrà deliberato perché sarà una mia delibera come Presidente, ma rappresenta comunque un momento importante: l’intitolazione degli edifici a figure che hanno dato molto al nostro territorio”.

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