Il fascino di Sandokan nella rassegna teatrale al Museo del Cambonino

Prosegue la rassegna “Burattini, pupazzi e attori tra terra e cielo – Il teatro che canta nella notte”, che mercoledì 29 luglio alle ore 21.00 ha in programma uno degli spettacoli più interessanti del panorama teatrale italiano contemporaneo al Museo della Civiltà Contadina “Il Cambonino Vecchio”. Sandokan o la fine di un’avventura della compagnia I Sacchi di Sabbia è una brillante rilettura del celebre eroe ideato dallo scrittore Emilio Salgari. Con il loro stile fatto di essenzialità scenica, ironia e continua invenzione teatrale, gli attori trasformano il classico racconto d’avventura in un’esperienza coinvolgente, capace di far sorridere e riaccendere il piacere dell’immaginazione.

Riconosciuta a livello nazionale per la qualità della propria ricerca artistica, I Sacchi di Sabbia sono una delle compagnie più apprezzate della scena teatrale contemporanea. I loro spettacoli reinterpretano i grandi classici con intelligenza, leggerezza e creatività, dando vita a un teatro accessibile e capace di parlare a spettatori di tutte le età. La rassegna conferma la volontà del Museo “Il Cambonino Vecchio” di diventare sempre di più un luogo di incontro e partecipazione, dove il patrimonio culturale dialoga con le arti performative e la comunità.

Gli spettacoli della rassegna “Burattini, pupazzi e attori tra terra e cielo – Il teatro che canta nella notte”, inaugurata la settimana scorsa con lo spettacolo Pinocchio della Compagnia Teatrino dell’Erba Matta, sono rivolti a tutti con ingresso libero e gratuito. L’iniziativa è realizzata nell’ambito del progetto “Cremona Sprint! Piano territoriale per l’ambito di Cremona”, finanziato attraverso il bando “SPRINT! Lombardia Insieme”, promosso nel quadro della Politica di Coesione 2021-2027 e del Programma Regionale cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+).

La rassegna ha in programma altri due appuntamenti il mese prossimo, sempre a partire dalle ore 21:00: mercoledì 5 agosto Ode alla vita della Compagnia Rodisio e mercoledì 12 agosto Momo, il dio della burla del Teatro Medico Ipnotico. In caso di maltempo gli eventi si terranno al Teatro Monteverdi.

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