Primark apre domani al CremonaPo: ecco l’interno dello store in anteprima

È tutto pronto per l’arrivo di Primark al Centro Commerciale CremonaPo. Domani, 28 luglio, alle ore 10, il colosso irlandese della moda aprirà ufficialmente le porte del suo primo punto vendita in provincia di Cremona, dopo mesi di lavori e grande attesa.

Il nuovo negozio rappresenta un’importante novità per il territorio: sarà il quinto store Primark in Lombardia e il 21° in Italia, inserendosi nel piano di espansione del marchio nel nostro Paese. L’investimento rientra in un progetto da 22 milioni di euro che comprende anche le aperture di Ancona e Gorizia. 6 i milioni di euro di investimento sullo store di Cremona.

Negli ultimi giorni gli allestimenti sono stati completati e tutto è pronto per accogliere le migliaia di clienti attesi fin dalle prime ore del mattino, complice anche il periodo dei saldi estivi. All’interno sarà disponibile l’intera offerta Primark: abbigliamento donna, uomo e bambino, accessori, prodotti beauty e articoli per la casa a prezzi accessibili.

L’apertura porterà inoltre un impatto positivo anche sul fronte occupazionale, con circa 100 nuovi posti di lavoro creati per il nuovo punto vendita cremonese: all’anteprima era presente anche Luca Ciuffreda, Direttore di Primark Italia.

Le foto della nostra gallery mostrano il negozio ormai ultimato, con i reparti allestiti, la nuova insegna e gli ultimi preparativi in vista del taglio del nastro di domani. Attualmente, Primark conta 497 punti vendita in 19 mercati tra Europa, Stati Uniti e Medio Oriente. Nel Centro Commerciale CremonaPo, che festeggia il ventennale, apre una delle insegne più attese

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