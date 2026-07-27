Riaperta la stazione: conclusa la prima fase dei lavori al cavalcavia del cimitero

Dopo 20 giorni, ha riaperto la stazione di Cremona, rimasta chiusa da lunedì 6 a domenica 26 luglio per lavori di manutenzione programmata e straordinaria ad opera di Rfi per il risanamento strutturale del cavalcavia del cimitero. Per eseguire questi interventi è stato necessario scollegare, dal punto di vista elettrico, la stazione di Cremona e parte della linea ferroviaria, per garantire la sicurezza dei lavoratori. Di conseguenza i lavori hanno impattato sulla circolazione, in quanto non era possibile il transito attraverso la stazione.

I tempi previsti sono stati rispettati. Da oggi lo snodo ferroviario cremonese è tornato pienamente operativo dopo il periodo di interruzione del traffico previsto per effettuare i lavori programmati. Dopo un avvio con quale intoppo, dovuto ad una serie di ritardi accumulati durati tra i venti e i sessanta minuti, la situazione della circolazione ferroviaria è tornata regolare dalla tarda mattinata.

Durante le tre settimane di chiusura, per ridurre al minimo i disagi per i pendolari, i treni della linea Cremona-Bozzolo erano stati sostituiti con bus per l’intero percorso, mentre erano state istituite delle navette fra Cremona e Cavatigozzi per i viaggiatori delle linee per Milano; Pavia-Codogno-Cremona e Codogno-Cremona. Navetta anche tra Olmeneta e Cremona per i treni delle linee Brescia-Cremona e Treviglio-Cremona. Il Comune aveva ottenuto da Rfi anche la disponibilità di un’area adibita a parcheggio presso la stazione di Cavatigozzi.

Con la riapertura della stazione si chiude la prima fase dell’intervento. Il programma di Rfi prevede un secondo cantiere in autunno, quando si andrà a lavorare sopra il ponte. Anche in questo caso sono previste ripercussioni sulla circolazione stradale.

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