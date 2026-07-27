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Cronaca

Tradizioni, storia e identità. Al Boschetto il murale del mondo agricolo

di Simone Bacchetta

Il lavoro realizzato nell’ambito del progetto “Ci Sto? Affare Fatica!”, iniziativa promossa e coordinata dalla cooperativa sociale Cosper insieme al Comune di Cremona

Il rendering del murale
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Un murale che rappresenta uno scorcio agricolo e che richiama le tradizioni, la storia e l’identità del quartiere Boschetto e delle campagne cremonesi. Un murale che da lunedì comincerà a prendere forma e vita sulla via ciclopedonale che si collega al parco della frazione di Cremona. Il lavoro è realizzato nell’ambito del progetto “Ci Sto? Affare Fatica!”, iniziativa promossa e coordinata dalla cooperativa sociale Cosper insieme al Comune di Cremona.

Dieci ragazzi saranno al lavoro per riqualificare un muro privato, responsabilizzandosi, socializzando, riscoprendo così le radici del territorio. E richiamando in qualche modo il pensiero del poeta Franco Arminio che invita avere rispetto, gratitudine e cura per ciò che si possiede già. La ricchezza delle piccole cose.

“Speriamo che il quartiere risponda bene, abbiamo già visto alcuni signori che sono passati e hanno apprezzato i lavori”, ha detto Franco Pedroni, vicepresidente del comitato di quartiere. “Come tutor del progetto, sono stata chiamata a realizzare un bozzetto che rappresenti il Boschetto, la campagna, la chiesa e tutti gli elementi che hanno rappresentato la tradizione dei nostri territori”, ha detto Maria Laura Costa.

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