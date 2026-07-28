Primark, il debutto è un successo: lunga fila per il primo giorno di apertura al CremonaPo

Grande entusiasmo per l’apertura del nuovo punto vendita di Primark al Centro Commerciale CremonaPo. Fin dalle prime ore del mattino di martedì 28 luglio, centinaia di persone si sono messe in coda davanti all’ingresso del negozio, desiderose di essere tra i primi a varcare le porte del nuovo store. L’inaugurazione ufficiale è avvenuta alle ore 10, ma già molto prima l’attesa era palpabile. La lunga fila ha attirato l’attenzione di clienti e curiosi, confermando quanto fosse atteso l’arrivo del colosso irlandese in città. Tra i presenti famiglie, giovani e appassionati di shopping, molti dei quali hanno raccontato di aver aspettato da mesi l’apertura del negozio per evitare di doversi spostare verso altri punti vendita della regione.

Il nuovo Primark, il quinto in Lombardia e il ventunesimo in Italia, si estende su una superficie di circa 2000 metri quadrati all’interno del Centro Commerciale CremonaPo e propone abbigliamento per donna, uomo e bambino, articoli per la casa, prodotti beauty e accessori a prezzi competitivi. L’afflusso di visitatori è stato costante per tutta la giornata, con il centro commerciale che ha registrato un notevole incremento delle presenze. Per l’occasione, il punto vendita osserva un orario speciale, rimanendo aperto dalle 10 alle 23, mentre da mercoledì seguirà l’orario ordinario dalle 9 alle 23.

L’apertura rappresenta un’importante novità per il territorio cremonese e rafforza l’offerta commerciale del CremonaPo, destinato ad attrarre visitatori anche dalle province limitrofe. Il successo del primo giorno, testimoniato dalla lunga coda all’ingresso e dall’affluenza registrata per tutta la giornata, conferma le aspettative attorno a uno dei marchi più attesi dagli amanti dello shopping. 100 i nuovi posti di lavoro sul territorio.

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